Campionati Italiani di Danza: l’Asd Copacabana raccoglie eccellenti risultati

Dal 26 al 30 Maggio, presso il complesso fieristico di Carrara si sono tenuti i Campionati Italiani di Categoria e Assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva per le Danze Accademiche.

Dalle danze Standard e latine, a quelle orientali, passando per le danze accademiche con soli, duo e gruppi, gli atleti provenienti da ogni angolo d’Italia si sono ritrovati per una competizione all’insegna della ripartenza sportiva e morale.

In questo scenario ricco di emozioni si è contraddistinta per le sue affermazioni la scuola di Danza “ASD COPACABANA” di Reggio Calabria, dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato, coadiuvati dal tecnico Elisa Agostino, che ha dominato il Campionato nelle finali nazionali.

“Essere l’unica scuola reggina presente ai campionati per il comparto delle Danze Accademiche e aver raggiunto i vertici della Danza Sportiva è stato per la società della città di Reggio Calabria l’ennesima conferma del percorso artistico e agonistico di tutte le atlete partecipanti, che ha arricchito ulteriormente la oramai plurimedagliata scuola calabrese.

Uno sprone a fare sempre meglio, in particolare dopo la difficile ripartenza post pandemica – ha dichiararto il presidente, Maestro Alessandro Mitidieri, che da questi ennesimi successi guarda con fiducia alle convocazioni per gli Europei IDO (International Dance Organizzation) Jazz, Ballet e Modern Contemporary dove i migliori atleti del panorama nazionale si contenderanno i podi nelle varie categorie. Dal 8 all’11 settembre a Skopje in Macedonia del Nord e ai Campionati Mondiali di danze accademiche che si svolgerà dal 28 novembre al 4 dicembre a Sharm El-Sheikh in Egitto, l’ASD Copacabana, forte di queste ultime affermazioni, si giocherà le migliori carte per tornare in città con un carniere ricco risultati di prestgio.

Il Medagliere dell’ASD COPACABANA al Campionato Italiano e Assoluto di Categoria :

SOFIA SPATARO 9°POSTO JAZZ DANCE 8/12 C

CRISTE GRECO 11°POSTO JAZZ DANCE 8/12 C

CRISTE GRECO e SOFIA SPATARO MEDAGLIA DI BRONZO DUO JAZZ DANCE 8/12 C

CRISTEL GRECO e SOFIA SPATARO 5°POSTO DUO MODERN CONTEMPORARY 8/12 C

FRANCESCA ASSUMMA 6°POSTO JAZZ DANCE 8/12 B

SERENA PENNESTRI’ MEDAGLIA D’ARGENTO JAZZ DANCE 8/12 A

FRANCESCA ASSUMMA E SERENA PENNESTRI’ CAMPIONESSE ITALIANE JAZZ DANCE 8/12 A

GRETA MINNITI 5° POSTO JAZZ DANCE 15/16 CLASSE A

NOEMI MEGALE E GRETA MINNITI 4°POSTO DUO JAZZ OVER 17 CLASSE A

NOEMI MEGALE CAMPIONESSA ITALIANA JAZZ DANCE OVER 17 CLASSE A

ASSUMMA FRANCESCA MEDAGLIA DI BRONZO MODERN CONTEMPORARY 8/12 CLASSE B

SERENA PENNESTRI’ 6° POSTO MODERN CONTEMPORARY 8/12 CLASSE A

ASSUMMA FRANCESCA E SERENA PENNESTRI’ MEDAGLIA DI BRONZO DUO MODERN CONTEMPORARY 8/12 CLASSE A

ALTRI IMPORTANTI PIAZZAMENTI OTTENUTI CON LE ATLETE:

SARA FOTI 13° POSTO JAZZ DANCE E 30°POSTO NEL MODERN CONTEMPORARY 8/12 B

ILARIA LAGANÀ 15° POSTO JAZZ DANCE E 24° NEL MODERN CONTEMPORARY CLASSE B 8/12

GINEVRA IPPOLITO 19° POSTO JAZZ DANCE E 31°POSTO MODERN CONTEMPORARY.

AURORA IPPOLITO 26° POSTO JAZZ DANCE

GRETA MINNITI MODERN CONTEMPORARY 11

° POSTO 15/16 A

NOEMI MEGALE/GRETA MINNITI MODERN CONTEMPORARY OVER 17 CLASSE A 17°

NOEMI MEGALE MODERN CONTEMPORARY OVER 17 CLASSE A 24°

CRISTEL GRECO 33°POSTO MODERN CONTEMPORARY 8/12 C

SOFIA SPATARO 19° POSTO MODERN CONTEMPORARY 8/12 C