Tropea-Giappone, amicizia che si consolida: il Sindaco al compleanno dell’Imperatore

L’invito ricevuto per il secondo anno consecutivo da parte dell’Ambasciatore del Giappone per il Tennō tanjōbi, la festività nazionale del calendario giapponese in cui si celebra non solo nel Paese del Sol Levante ma in ogni angolo del mondo, il compleanno dell’Imperatore Naruhito, rappresenta oramai una consuetudine che suggella il rapporto di amicizia e stima tra le due destinazioni e che, alla luce dei diversi rapporti in essere, su tutti l’Expo di Osaka 2025 che vedrà Tropea ospite d’onore, segna un punto di non ritorno.

“Siamo onorati – sottolinea il Sindaco Giovanni Macrì – di questa attenzione e considerazione speciale e reciproca che se solo qualche mese fa ci sembrava straordinaria, oggi, dopo i diversi passi fatti in avanti, rientra positivamente nella sfera dell’ordinario. È quasi normale”.

In occasione del Genetliaco di Sua Maestà l’Imperatore del Giappone l’Ambasciatore del Giappone Satoshi Suzuki ha organizzato il ricevimento nella sua residenza, a Roma, al quale sono stati invitati un numero ristretto e selezionato di ospiti.

“Con l’Ambasciata del Giappone in Italia – aggiunge il Primo Cittadino – si consolida un rapporto di grande collaborazione che sta producendo già grandi risultati, che rafforza l’immagine e l’appeal di Tropea e che traccia la strada a scambi commerciali con i territori nipponici”.