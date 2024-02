A Tropea bombe di fiori per la pace: venerdì 22 si impasta, domenica 25 guerrilla green

Educare alla pace attraverso iniziative che sappiano coinvolgere e parlare ai più piccoli con il linguaggio della creatività e della bellezza. È, questo, l’obiettivo del doppio appuntamento che vedrà le piccole sentinelle dell’ambiente protagoniste, prima, della realizzazione delle palline di terriccio e semi, armi pacifiche contro il degrado e l’inquinamento; poi del lancio delle bombe di fiori.

“Quella che ci prepariamo a realizzare con il Giardino di Persefone – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – è un’autentica e simbolica guerrilla green destinata a colorare gli spazi verdi pubblici del Principato e a lasciare un segno importante nei nostri piccoli cittadini”.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per ringraziare il mondo dell’associazionismo e della scuola per l’attenzione e la sensibilità che continuano a dimostrare, affiancando l’Amministrazione Comunale in tutte le iniziative di educazione ambientale.

Promossa dall’artista Caitlin Werrell l’evento si snoderà in due momenti. Domani, venerdì 22, i bambini e le bambine si ritroveranno nel Chiostro dell’Annunziata, alle ore 17, per realizzare, mani in pasta, le pallottole di terriccio e semi.

Ci si ritroverà tutti domenica 25 in piazza dell’Annunziata alle ore 11 per la vera e propria battaglia verde pensata per abbellire e non per distruggere la città d’arte. E poi la pazienza di aspettare per vedere spuntare i fiori.