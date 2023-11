La bilateralità artigiana fa tappa a Vibo: il 4 dicembre evento formativo dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Con nota a firma congiunta dei Presidenti Francesco La Piana (Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Vibo Valentia) e Antonino Daffinà (Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vibo

Valentia), si comunica per lunedì prossimo 4 Dicembre 2024 alle ore 9:00 presso il 501 Hotel di

Vibo Valentia, un importante confronto che metterà al centro dell’attenzione la situazione del

comparto artigiano calabrese e gli strumenti di supporto messi in campo dalle parti sociali

Regionali, per il tramite degli Enti della Bilateralità, al fine di fornire opportunità e sostegno

economico nei momenti di difficoltà.

Secondo il report Unioncamere, nel terzo trimestre 2023 in Calabria le imprese artigiane attive

risultano 31.867 e, se si considera che le imprese con dipendenti sono poco meno della metà e

occupano una media di circa 1,7 dipendenti ad impresa, stiamo parlando di un comparto che vede

coinvolti circa 20 mila lavoratori e 31800 titolari, molti dei quali appartenenti a famiglie

monoreddito.

Considerata l’importanza del bacino di utenza, e il ruolo cardine che rivestono i Consulenti delle

imprese artigiane, i due Ordini Professionali hanno pensato di informare il territorio delle importanti

opportunità offerte dalla bilateralità al mondo produttivo artigiano.

Cassa integrazione, Prestazioni di sostegno al reddito dei lavoratori e dei titolari artigiani,

Formazione Continua, Assistenza sanitaria integrativa contrattuale e Sicurezza e prevenzione sui

luoghi di lavoro, questi sono i temi che verranno affrontati e sviscerati nel seminario di lunedì

prossimo.

I due rappresentanti degli Ordini Professionali concordano sulla necessità che anche i professionisti

devono fare la propria parte e, questo è possibile soltanto mettendo a rete tutti gli strumenti che

sono presenti e che spesso non essendo molto conosciuti non vengono utilizzati dalle imprese. Sono

i professionisti, infatti, che devono avere una formazione a 360 gradi che consenta loro di dare il

giusto contributo alle imprese clienti che necessitano di assistenza valida da parte di professionisti

preparati ed informati.

I due Presidenti, nell’esprimere apprezzamento per l’attenzione dedicata alla giornata da parte dei

massimi vertici dei Fondi della bilateralità artigiana calabrese (il Presidente Paolo D’errico, il

Vicepresidente Luigi Veraldi e il Direttore Andrea Monteleone) che parteciperà compatta

all’iniziativa, evidenziano le difficoltà giornalmente incontrate dalle imprese determinate da elevati

costi del lavoro e auspicano interventi mirati che tendano tra l’altro anche alla detassazione di

alcune prestazioni e che possano sicuramente aiutare i lavoratori, ma soprattutto alleggerire il carico

fiscale e contributivo delle aziende.

All’evento prenderanno parte anche il Presidente di OPRA Calabria (Organismo paritetico che si

occupa della divulgazione della prevenzione degli infortuni e malattie professionali) Michele

Gigliotti e i referenti dell’Articolazione Regionale di FONDARTIGIANATO, importante Fondo

interprofessionale che eroga ogni anno, decine di milioni di euro in Formazione Continua, Carlo

Malfarà Sacchini (rappresentante delle parti datoriali) e Benedetto Cassala (rappresentante delle

parti sindacali).

All’iniziativa parteciperanno inoltre il Direttore di EBNA e FSBA Stefano Di Niola e nonché

l’Ispettorato del Lavoro con la prestigiosa presenza del vibonese Giuseppe Patania, oggi Capo della

Direzione Interregionale del Sud dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’evento, inoltre, è accreditato ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del

Lavoro e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

_______________________________________________________________________________________________

Evento accreditato ai fini della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro

e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per n. 4 crediti formativi

CONVEGNO

IL WELFARE CONTRATTUALE NELL’ARTIGIANATO:

DAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

ALLE PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

CONNUBIO STRATEGICO A SOSTEGNO DEL COMPARTO

Lunedì 4 Dicembre 2023

c/o Hotel 501 – Vibo Valentia

Ore 9:00 – WELCOME COFFEE

Ore 9:15 – REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9:30 – SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI:

• FRANCESCO LA PIANA (Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di Vibo Valentia)

• ANTONINO DAFFINÀ (Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti di Vibo Valentia)

Ore 10:00 – INTERVENTI:

• PAOLO D’ERRICO (Presidente EBAC Calabria)

Il Welfare artigiano il sistema più completo di prestazioni e servizi per i lavoratori.

Ente Bilaterale, OPRA, Sanarti e Fondartigianato.

• LUIGI VERALDI (Vice Presidente EBAC Calabria)

Il ruolo dei Rappresentanti sindacali di Bacino e dei Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.

• MICHELE GIGLIOTTI (Presidente di OPRA Calabria)

Il ruolo della pariteticità nella divulgazione della prevenzione infortuni e malattie professionali.

• CARLO MALFARÀ SACCHINI (Referente Datoriale Fondartigianato articolazione Regionale Calabria)

L’importanza di fare Formazione Continua in un comparto dalle tecniche tradizionali ma in continua evoluzione

tecnologica.

• BENEDETTO CASSALA (Referente sindacale Fondartigianato articolazione Regionale Calabria)

La Formazione Continua: il vero valore aggiunto dei lavoratori artigiani.

• ANDREA MONTELEONE (Direttore EBAC Calabria)

Il Sostegno al Reddito offerto dal welfare contrattuale per i titolari e i lavoratori artigiani Calabresi.

Il Fondo di Assistenza sanitaria integrativa contrattuale SANARTI.

• STEFANO DI NIOLA (Direttore EBNA e FSBA)

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato: da semplice ammortizzatore sociale a valore aggiunto per gli Artigiani.

CONCLUSIONI:

• GIUSEPPE PATANIA (Capo della Direzione Interregionale del Sud Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Modera: TIZIANA BAGNATO (Giornalista.