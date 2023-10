Un tesoro Nascosto nell’Antica Abazia Di San Domenico di Soriano custodita nel Polo Museale. La Vergine del Rosario Cantiere di restauro aperto

Presentato nella sala consiliare di Soriano Calabro il cantiere aperto di restauro del dipinto settecentesco della Madonna del Rosario esposto nelle sale del Polo Museale di Soriano. Si tratta di una delle numerose tele che ornavano la chiesa-santuario di San Domenico in Soriano Calabro di cui poco o nulla si . L’opera, probabilmente, apparteneva all’altare del cappellone sinistro del transetto della chiesa Santuario, o forse proveniente da quello della omonima confraternita che aveva sede nel complesso religioso. Il dipinto, deve considerarsi opera di un possibile pittore calabrese, forse di ambito monteleonese, in quanto sono presenti molte analogie con altri dipinti disseminati nella regione.

Il restauro dell’opera pittorica sarà reso possibile grazie al finanziamento da parte del Lions Club di Vibo Valentia, fortemente voluto dal suo Presidente Dott. Danilo Cafaro. La conferenza di presentazione è stata aperta della direttrice del Polo Mariangela Preta che ha portato il saluto della terna commissariale che guida l’ente comunale e che dal suo insediamento ha sempre supportato le attività culturali del museo, la Preta ha spiegato il forte significato simbolico e religioso sul territorio del dipinto ma anche il pregevole valore artistico e come questo importante progetto restituirà alla collettività un bene comune, diventando un modello da seguire su tutto il territorio. Grande compiacimento è stato espresso per l’importante progetto anche dal Soprintendente Fabrizio Sudano che ha delineato come “al restauro e ai restauratori va il compito di fare in modo che, qualsiasi manifestazione dell’attività umana definita bene culturale pervenuta fino a noi, sopravviva il più a lungo possibile e venga tramandata ai posteri nella sua integrità”. Lo scopo principale condiviso con l’infaticabile lavoro del Direttore del Polo Museale di Soriano Mariangela Preta- ha proseguito il dott. Cafaro Presidente del Lions club Vibo Valentia- è quello di rendere finalmente fruibile una opera d’arte che rappresenta anche la storia del territorio. Il dipinto sarà sottoposto ad analisi da un gruppo di esperti in opere d’arte quali il Prof Mario Panarello, che ha tracciato e spiegato l’importanza storico artistica del manufatto, e sotto l’accurata guida di Romana Buttaffuoco Docente dell’Accademia di Bologna. Presente anche l’assessore regionale Rosario Varì che palesemente emozionato nel ricordare le sue origini sorianesi e il legame con la Madonna del Rosario, ha messo in evidenza come la sinergia tra associazioni e istituzioni pubbliche possa portare a modelli virtuosi come quello che si sta compiendo a Soriano e che ridaranno nuova vita a un’opera d’arte straordinaria. La conoscenza dell’opera sarà approfondita dall’applicazione di metodiche di indagine diagnostica, le quali daranno maggiori informazioni relative alla tecnica di esecuzione, allo stato di conservazione e alle alterazioni subite per cause naturali o per effetto di interventi conservativi impropri. Tutte le operazioni consentiranno di riparare le numerosissime cadute del film pittorico restituendo alla tela la sua originale lucentezza, con una nuova integrazione pittorica al fine di sostituire una più nitida visione e lettura dell’Opera. L’intero intervento sarà effettuato nell’area museale dove l’opera è custodita attraverso l’allestimento di un cantiere di restauro in situ, aperto alla fruizione del pubblico che arricchirà l’offerta culturale del Polo Museale e contribuirà a sensibilizzare i cittadini alla tutela e salvaguardia dei nostri beni culturali.