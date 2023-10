Intelligenza artificiale, a Tropea il convegno internazionale: le date

Turismo congressuale e convegnistico, Tropea continua ad essere agorà preziosa e permanente per eventi culturali internazionali. Per mercoledì 11 e giovedì 12 si sono dati appuntamento nel Principato i massimi esperti di AI per il convegno TECHNE E SOPHIA. Si confronteranno sul tema Etica e legalità: quali confini per l’Intelligenza Artificiale?

Ad esprimere soddisfazione per la crescente attenzione nazionale ed internazionale sulla destinazione come sede privilegiata per eventi scientifici e di confronto di qualità e prestigiosi per argomento e parterre è il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando come per l’occasione il Principato sarà onorato di accogliere personalità di rilievo come il professore Giancarlo Elia Valori, autore di diversi testi sul tema, docente onorario all’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Francia e all’Università di Peking.

Dopo gli indirizzi di saluto dello stesso Primo Cittadino, i lavori che saranno ospitati a Palazzo Santa Chiara, ad aprire la serie di interventi con la relazione Il futuro dell’IA tra rivoluzione tecnologica, monitoraggio e regolamentazione sarà proprio il professore Valori.

Dalle ore 10.30 alle 11 il professore Gianluigi Greco interverrà su Lo stato dell’AI in Italia: luci ed ombre; seguirà la relazione del professore Domenico Talia su La nostra privacy e il tostapane: broker di dati e comportamenti calcolabili; quella della di Francesca Cerea su Impiego di sistemi di intelligenza artificiale e profili di responsabilità civile.

Guardiani dell’etica e del diritto: voci che danno forma al panorama legale ed etico di AI è l’argomento sul quale interverrà Michelangelo Barba.

La professoressa Maria Colurcio focalizzerà il suo intervento su Etica Intelligenza Artificiale per una società migliore ed il professore Mario Cannataro su Intelligenza Artificiale in medicina: sfide e opportunità.

Per la seconda giornata, di giovedì 12 ottobre gli interventi saranno quelli di Maurizio Salvi (Etica ed Intelligenza Artificiale), Martin Ebers (La legge europea sull’intelligenza artificiale: l’approccio giusto?), Giovanna Giuffrè (Le metamorfosi possibili: il ruolo dell’AI per la salute del suolo.), Guido Schiaffino IBM Italia (L’intelligenza artificiale è “l’hype”, il presente, il futuro e il passato nella tecnologia dell’informazione. Perché le organizzazioni che costruiscono o utilizzano l’intelligenza artificiale si preoccupano dell’etica?), di Mike Williams, Marks & Clerk (Innovazione nel dominio tecnologico della Intelligenza Artificiale alla luce del numero di domande di brevetto depositate all’Ufficio Europeo dei Brevetti – Tendenze e previsioni), di Martin Müller (problemi nei brevetti relativi al l’intelligenza artificiale: inventori, invenzioni e “Patent Bargain”).