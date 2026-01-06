Grande successo a Cataforio per il concerto “In Nativitate Domini”: musica e comunità per il rilancio del borgo collinare

Una chiesa di San Giuseppe gremita ha sancito il successo del concerto “In Nativitate Domini”, l’evento che ha chiuso ufficialmente il programma del “Natale nei borghi” a Cataforio. Alla serata, organizzata dalla Pro Loco Vallata del Sant’Agata San Salvatore insieme al Chorus Christi nell’ambito delle attività previste dall’iniziativa Natale dei Quartieri finanziata dall’Amministrazione comunale reggina, hanno preso parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo oltre a numerose autorità civili e militari.

In apertura è stato consegnato un riconoscimento al sindaco Falcomatà da parte del Direttore Artistico, il Maestro Nino Ripepi. Ricevendo il premio, il Primo Cittadino ha ringraziato la Pro Loco ed i rappresentanti dei Cori che hanno animato la serata. «Questo riconoscimento è un modo per ricordare il percorso svolto in questi anni», ha dichiarato Giuseppe Falcomatà. «Abbiamo cercato di far rivivere le nostre tradizioni rendendo le associazioni protagoniste e responsabili: questo è il vero senso della cittadinanza attiva. Con l’assessore Romeo volevamo che il clima natalizio si respirasse in ogni quartiere, non solo nel centro, e vedere la risposta di comunità come quella di Cataforio ci rende orgogliosi». «Sono felice di iniziare l’anno nel segno della cultura e della spiritualità che la musica, linguaggio universale, sa trasmettere. Ci tenevo a essere qui perché questa è probabilmente una delle mie ultime uscite da sindaco: nei prossimi giorni dovrò lasciare, mio malgrado, il ruolo dopo quasi 12 anni alla guida della città. È stato un grandissimo onore poter rappresentare questa comunità. Ho cercato di farlo al meglio, con tutti i limiti umani, ma il rapporto con le realtà del territorio è ciò che ci ha spinto ad andare avanti anche nei momenti di maggiore difficoltà. Grazie a questo legame siamo riusciti ad attraversare i “deserti” e a ritrovarci oggi in momenti di comunità così belli».

L’Assessore Carmelo Romeo ha espresso soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento che si inserisce nella programmazione più ampia attivata dal Comune di Reggio Calabria per le festività natalizie ed in particolare per la realizzazione di eventi di animazione territoriale nelle periferie cittadine, attraverso l’iniziativa “Natale dei Quartieri”, che ha previsto una quota di finanziamento per gli eventi organizzati dalle associazioni attive sul territorio. «E’ stata una bellissima serata – ha affermato – quello realizzato nella Vallata del Sant’Agata è stato uno dei progetti più significativi, fortemente vocato alla valorizzazione dei caratteri identitari e delle tradizioni del territorio. In queste settimane tutti i quartieri della Città hanno partecipato con grande trasporto alla programmazione natalizia. Siamo soddisfatti della riuscita di tante iniziative realizzate, piccole e grandi, consapevoli che la tradizione natalizia si alimenta si attraverso i grandi eventi nell’area del centro storico, capaci di richiamare anche tanti turisti, ma anche attraverso le attività di quartiere, che fanno rivivere la nostra identità storica e generano tanta partecipazione ed entusiasmo».

Il successo dell’iniziativa è stato sottolineato anche dal Presidente della Pro Loco, Adriano Massara: «Fare rete tra borghi e istituzioni è la via per la crescita sociale». L’evento è stato realizzato grazie al contributo del Comune nell’ambito del POC Metro 2014–2020, a conferma dell’importanza dei fondi per la coesione territoriale.

La serata è stata impreziosita dalle esibizioni d’eccellenza del Chorus Christi, del Corona Gospel Choir, del Coro Musica Nova e del Coro Laudamus, che hanno offerto uno spettacolo di altissima qualità artistica, celebrando al meglio la chiusura delle festività natalizie.