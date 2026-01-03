Natale ad Africo: insieme è più bello

“Una nuova paura andò a sommarsi alla precedente. La paura di non arrivare a sapere, il terrore di morire per niente” - Paco Ignacio Taibo II
Il cartellone natalizio raggiunge il clou con il Concerto dell’Epifania 2026 in programma lunedì 5 gennaio, alle 21.00 in piazza S.S. Salvatore, dove va in scena lo spettacolo musicale “Beat ’90 – Circus Edition”. Un evento festoso per unire generazioni in un clima di pura condivisione. A coronamento di un dicembre magico, ricco di laboratori creativi per bambini,momenti intergenerazionali, iniziative solidali, eventi ludici e culturali. L’Amministrazione Comunale ha animato il territorio, coinvolgendo cittadini, giovani e associazioni locali, per rafforzare il senso di comunità e ridare vita agli spazi.L’Amministrazione comunale ringrazia tutti per la partecipazione solidale.Un grazie sincero alla comunità africese.«Un riconoscimento speciale – spiega il sindaco, Domenico Modaffari – va ai giovani del territorio, protagonisti di un impegno civico esemplare, e alle associazioni per il loro entusiasmo. Particolare gratitudine esprimo- aggiunge Modaffari-ai ragazzi del Servizio Civile: il loro lavoro organizzativo e promozionale è stato essenziale, confermando la partecipazione giovanile come risorsa vitale per la crescita culturale e sociale di Africo».

