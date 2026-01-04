Reggio, domani la presentazione del libro “Le ragioni dell’istinto ”, di  Daniele Pronestì

Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 18.30, il Circolo G. Calarco – Coop. V. Veneto, presso la propria sede in Via Amerigo Vespucci n. 10/G, presenta il libro “Le ragioni dell’istinto ”, di Daniele Pronestì, Bompiani editore ( 2025), dialoga con l’autore Simone De Maio

Daniele Pronestì , nato a Polistena, dopo la laurea in architettura si è specializzato nel settore finanziario. Ha lavorato a Copenhagen e a New York dove si è occupato dell’East Side Coastal Resiliency Project. Lavora per un importante istituto finanziario italiano ed è l’attuale presidente di Confindustria Assoimmobiliare giovani. Nel 2020, la rivista Forbes lo ha inserito tra i 100 talenti italiani under 30.

” Le ragioni dell’istinto” è un noir che ha per protagonista Giuseppe Bellingeri ingegnere calabrese, agente dei servizi segreti tornato da poco alla vita borghese, è un lupo grigio della Sila. Nel mondo narrato in questo romanzo accanto agli umani si muovono diversi animali, perfettamente abbigliati e parlanti. Così, quando in un appartamento di Morgese, un paesino nel cuore della piana di Reggio Calabria, viene ritrovato il cadavere di una donna, Bellingeri dovrà muoversi per scoprire chi ha voluto uccidere Maria, donna legata al suo passato.

Nel romanzo d’esordio di Daniele Pronestì gli animali convivono con gli umani, parlano, discutono, si vestono, uccidono, amano ed è in questo universo di personaggi che si svolge la trama di questo giallo che usa l’allegoria per scavare l’animo umano.

In questa Calabria all’incrocio tra le atmosfere mediterranee e la California di Philip Marlowe, Daniele Pronestì dà vita a una straordinaria galleria di personaggi, guidati dai loro istinti più puri e proprio per questo capaci di rappresentare in modo vivido le nostre bassezze, i nostri desideri, il coraggio necessario per scegliere di essere umani.

L’autore, infatti, nel convincimento che la distanza tra umani e animali sia una invenzione, rompe questa barriera per raccontare le dinamiche istintive che ci riguardano anche se noi umani pensiamo di essercene emancipati: “Uomini, donne e animali nel libro sono tutti dotati di parola e pensiero, attraverso questa lente i personaggi possono confrontarsi con bassezze e virtù, istinto e ragione”

“Le ragioni dell’istinto” è un giallo che non segue pedissequamente i meccanismi del giallo, ma con una lingua contaminata fortemente dal dialetto, lascia spazio ad un ben dosato tono comico e ad una sottile indagine psicologica.