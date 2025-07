“La caccia di uccelli nell’arte vascolare antica”: il 25 luglio incontro a Reggio Calabria

Venerdì 25 luglio 2025, alle ore 21:00, presso il Chiostro della chiesa degli artisti di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in sinergia con la stessa chiesa, nell’ambito degli incontri “Estate 2025 al Chiostro San Giorgio”, promuovono la manifestazione “La caccia di uccelli nell’arte vascolare antica”. Aprono la manifestazione gli interventi di don Antonio Cannizzaro, sacerdote della chiesa di San Giorgio al Corso, e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di slides relazionano: Roberto Crupi, già dirigente medico, volontario all’operazione “Mare Nostrum” sulle navi della Marina Militare, studioso di Archeologia; Francesco Zuccarello Cimino, Console del Touring Club di territorio Reggio Calabria, specialista in ornitologia. Nell’arte vascolare antica, la caccia è un tema affascinante che esplora come le rappresentazioni di uccelli e le scene di caccia siano state raffigurate sulle ceramiche e sui vasi delle civiltà antiche, offrendo preziose informazioni sulle pratiche culturali, religiose e sociali di quei tempi. La pittura sui vasi era realizzata applicando una particolare vernice che, una volta cotta, diventava lucida e mediante incisione venivano disegnate le figure del vaso da realizzare. Lo studio di queste rappresentazioni aiuta archeologi e storici dell’arte a ricostruire le attività quotidiane, le credenze religiose e le pratiche sociali delle civiltà del passato, offrendo uno sguardo sulla loro relazione con la natura e il mondo animale.