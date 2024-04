A Camini la mostra di Mariella Costa “La dimensione delle Dee”

Il 4 Maggio 2024 ripartono le mostre in programmazione della galleria Duçi Contemporanea di Camini. Dopo la pausa invernale, la nuova mostra “La dimensione delle Dee” di Mariella Costa, apre la nuova stagione delle esposizioni di ricerca femminista. Artista calabrese, nata e residente a Roccella Jonica, la Costa si distingue in particolare maniera per il suo lavoro di riqualificazione di una ex aerea industriale in parco sculture: “Il parco degli Dei”. Nella mostra “la Dimensione delle Dee”, curata da Chiara Scolastica Mosciatti, fondatrice della galleria Duçi Contemporanea e artista, sono esposti – per la prima volta fuori dal

Parco degli Dei – i volti di Iride, Atena, Estia, Proserpina, Elena e Nix, sei dee dai lineamenti tutti contemporanei. L’allestimento è costruito sul ciclo vita – morte – vita e oltre alle sei dee si avvale di ulteriori sculture che indagano il punto di commistione, comprensione e collisione tra l’umano e la divinità. Il giorno del vernissage, 4 maggio a partire dalle ore 18 Mariella Costa si presterà ad un’intervista condotta dalla Mosciatti, dove saranno narrate sia le storie riguardanti le dee esposte, che le esperienze di messa in pratica del potere del mito e del potere della visione. La mostra resterà in esposizione da sabato 4 maggio a sabato 15 giugno 2024, secondo gli orari di apertura della galleria, ovvero dal mercoledì al sabato, dalle 16 alle 20.