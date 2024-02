Con Roberto Brunamonti, al Campus Volta si parlerà del binomio studio-sport

Ancora una volta Roberto Brunamonti, mito del basket italiano, torna a Reggio Calabria. L’intramontabile azzurro, impegnato in vari appuntamenti federali, farà tappa al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria per dialogare con gli studenti, attraverso un confronto tra esperienze passate e prospettive future, sul valore dello sport giovanile. Il dibattuto tema sul connubio, non sempre facile, tra sport di alto livello e qualità dello studio sarà infatti al centro di un seminario scaturito dalla sinergia tra il Comitato Regionale Pallacanestro e il Dipartimento di Scienze motorie del Liceo. Il Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, consapevole della valenza culturale e sociale dello sport, accoglie con particolare entusiasmo l’iniziativa che si pone come il primo di una serie di approfondimenti nell’ambito delle manifestazioni programmate per celebrare il compimento del decimo anno dall’avvio dell’Indirizzo Sportivo al Campus Volta.

Il seminario, ricco di interventi e voci diverse del mondo sportivo, vuole condurre un’analisi delle buone pratiche presenti in ambito educativo e sportivo, finalizzate a superare la dicotomia scuola-sport. Giovanni Lucchesi, Responsabile della Nazionale Femminile Under 16, illustrerà agli studenti del Liceo Sportivo le buone pratiche messe in campo dalla FIP per promuovere il successo scolastico e sportivo dei giovani talenti. Paolo Surace, Presidente della FIP Calabria, presenterà il progetto NBA Basket School che coinvolge gli allievi di molti Istituti Comprensivi di Reggio Calabria e Provincia, mentre Cristina Meduri, Coordinatrice dell’Indirizzo Sportivo del Liceo “Volta”, si soffermerà sulle peculiarità di tale corso di studi. Moderatore il giornalista sportivo Giuseppe Dattola.

Appuntamento dunque Mercoledì 28 Febbraio, alle ore 10.00, presso l’Aula Socrates del Campus Volta!