Reggio: domani l’inaugurazione della mostra dedicata a Giuseppe De Nava

Con l’inaugurazione della Mostra documentale “Giuseppe De Nava/L’Uomo, il Cittadino, lo Statista” a cura della Biblioteca “Pietro De Nava” e dell’Associazione Culturale Anassilaos, con documenti della Biblioteca stessa e della collezione di Giuseppe Diaco, che si terrà giovedì 22 febbraio alle ore 16,45 presso la Villetta De Nava, si avviano a conclusione le iniziative di carattere storico per ricordare il centenario della morte di Giuseppe De Nava (27 febbraio 1924), promosse con il Patrocinio del Comune di Reggio Calabria e della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca De Nava in collaborazione con il Liceo Artistico Mattia Preti-Frangipane e l’Istituto Comprensivo Diego Vitrioli-Principe di Piemonte i cui allievi, nella giornata del 27 febbraio, concluderanno le manifestazioni.

Nella circostanza una piccola corona d’alloro con nastro tricolore e amaranto sarà affissa accanto alla targa bronzea in onore di De Nava presente presso la Villetta. Dopo il previsto Saluto delle Autorità e gli interventi della Dott.ssa Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, del Prof. Giuseppe Caridi, Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, del Prof. Nunzio Tripodi, in rappresentanza del Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Mattia Preti-Frangipane, presente in mostra con un pannello, e del Dott. Stefano Iorfida, Presidente dell’ Associazione Culturale Anassilaos, saranno due studiosi con il loro intervento a caratterizzare la manifestazione.

Il Prof. Antonino Romeo, Deputato della Deputazione Storia Patria per la Calabria, con una conversazione sul tema “Giuseppe De Nava. L’ultima battaglia politica” nel corso della quale delineerà l’atteggiamento dello statista reggino nei confronti del Fascismo in relazione anche alla sua candidatura nel cosiddetto “listone” che vedeva insieme fascisti ed esponenti della vecchia guardia liberale. Una scelta sofferta compiuta nella consapevolezza che la ricostruzione della Città dopo il sisma aveva bisogno del sostegno del governo nazionale (quello guidato da Mussolini) e frutto anche di una sottovalutazione, comune a tutto il mondo liberale, del fenomeno fascista; la Prof.ssa Roberta Filardi, Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Artistico Mattia Preti-Frangipane, illustrerà invece nella sua conversazione sul tema “Giuseppe De Nava e <la Ricostruzione >nell’immagine di Giannino Castiglioni autore della targa bronzea presente nella Villetta De Nava” una preziosa opera custodita in Villetta di Castiglioni, scultore, pittore e madaglista, considerato tra gli artisti più significativi del Novecento. Per ricordare l’uomo politico reggino il Circolo Filatelico dell’Associazione Anassilaos ha realizzato una cartolina commemorativa che sarà offerta in dono ai presenti e che nella giornata del 27 febbraio riceverà l’annullo filatelico.