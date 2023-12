Convocato per il 29 dicembre il Consiglio comunale di Siderno

E’ stato convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, nella Sala delle Adunanze Consiliari, per il giorno 29 Dicembre 2023, alle ore 16.30.

Di seguito, i punti all’ordine del giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti Variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023/2025. Ratifica della delibera di Giunta comunale n.271 del 29.11.2023 Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 – Sentenze nn. 677/2023 – 635/2023 – 540/2023 – 4268/2015 e 4466/2021. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31.12.2022, ex. Art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175. Approvazione; Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all’art.30 del D.Lgs. n.201/2022; Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2024-2026. Verifiche delle quantità e delle qualità di aree, in ambito P.E.E.P. e P.I.P., e di fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie; Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 – Art. 151, comma 1, D. Lgs. 267/2000; Comunicazione – Deliberà n.134/2023 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Calabria; Comunicazione della relazione annuale dell’Amministrazione comunale.

Nel caso di seduta infruttuosa per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è prevista, con le stesse modalità, per il 30 Dicembre 2023 ore 17.30.

È possibile seguire i lavori del consiglio comunale in diretta streaming al link:

https://www.comune.siderno.rc.it/it/page/40088