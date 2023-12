Tutto pronto per la cerimonia di presentazione dei Maestri del Lavoro 2023 a Reggio Calabria: appuntamento il 15 dicembre

Venerdì 15 Dicembre 2023, alle ore 10.00, presso il Salone Perri di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana – Piazza Italia-Reggio Calabria, saranno presentati alle Autorità Cittadine, nonché a tutte le Associazioni, i Maestri del Lavoro che il 5 Dicembre c.a., nella città di Catanzaro, sono stati insigniti dal Prefetto Dott Enrico Ricci e dal Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, della Stella al Merito del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica.

Infatti il 5 Dicembre, nel Palazzo del Governo, S.E. il Prefetto di Catanzaro Dott. Enrico Ricci, alla presenza di Autorità Civili e Militari, Politiche e Religiose e dei Prefetti delle altre province calabresi, ha conferito, nel corso di una sobria cerimonia, l’ambita e prestigiosa onorificenza a 25 Maestri del Lavoro calabresi per l’anno 2023, tra cui 7 della città metropolitana reggina.

Nell’occasione hanno assunto rilevanza significativa gli interventi precedenti la consegna delle Onorificenze di S.E. il Prefetto, del Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Massimiliano Mura, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Console Regionale dei Maestri del Lavoro Saverio Capria e del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Onorevole Wanda Ferro.

Sono stati da tutti sottolineati l’impegno, la partecipazione e la professionalità profusi nel mondo del lavoro dai nuovi insigniti i quali, grazie ad una progressiva evoluzione lavorativa, sono pervenuti al conseguimento di alti livelli di professionalità e di crescita umana e sociale.

I diversi interventi inoltre hanno rimarcato l’inalienabilità del diritto al lavoro a cui ogni uomo deve aspirare per poter affermare la propria dignità e garantire il benessere fisico e morale a se stesso ed alla propria famiglia nonché la sicurezza e la legalità sui posti di lavoro.

I nuovi insigniti della Provincia di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi, tutti con lunghe esperienze professionali.

I Maestri per l’anno 2023 sono: Franzò Laura – Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato, Genovesi Alfonso – Hitachi Rail, Gullì Salvatore – S.P.I. Studio Progettazioni Industriali, Longo Stella AZ SpA, Nassera Leonardo AZ SpA, Surace Lorenzo Italfer Gruppo Ferrovie dello Stato insignito al Quirinale, Verduci Nicola Hitachi Rail.

Durante la manifestazione del 15 Dicembre il Sindaco della Città Metropolitana, Avv Giuseppe Falcomatà, premierà i Maestri del Lavoro che, iscritti alla Federazione da vari decenni, sono testimoni della fedeltà alla Stella al Merito del Lavoro. I Maestri premiati sono: per i 10 anni Agostino Alberto, Cannizzaro Angela, Costarella Fausto, Mirarchi Carolina, Pustorino Antonio; per i 20 anni Larizza Francesco, Martino Mario; per i 30 anni Ielo Francesco, Lucà Michele; per i 35 anni Brunetti Domenico, Gatto Angelo alla memoria, Stillittano Natale;

Inoltre il Sindaco consegnerà il San Giorgio D’Oro al Maestro del Lavoro Cutrupi Andrea, nell’ambito della convenzione che il Consolato ha in essere con il Comune di Reggio Calabria.

Durante la cerimonia vi saranno altri tre momenti importanti:

l’apposizione della Medaglia dei Cento anni sul Labaro del Consolato Metropolitano;

la consegna della Medaglia dei Cento Anni di Stella al Merito ai decani del Consolato, Ielo Francesco che a maggio di quest’anno ha compiuto 100 anni ed è il Maestro del Lavoro più anziano della Calabria, Laface Girolamo, Marra Rocco e Stillittano Natale che hanno superato i 90 anni di età;

la consegna, in rappresentanza delle nuove generazioni, ad una studentessa ed ad uno studente dell’IC Montebello Jonico – Motta San Giovanni che si sono particolarmente distinti e che hanno assunto l’incarico di Baby Sindaco nei rispettivi comuni di Montebello Jonico, Arianna Foti e Motta San Giovanni, Spanò Carmelo.

Alla Cerimonia sarà presente anche una delegazione dell’ITT Panella – Vallauri

Alla Manifestazione sono stati invitati il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro, il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il Direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Massimiliano Mura, Il Presidente della Camera di Commercio Dott. Ninni Tramontana, i Responsabili delle Aziende degli insigniti: Ferservizi, Hitachi Rail, S.P.I., AZ SpA .

La Manifestazione è patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.