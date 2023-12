Anche il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana celebra il suo Natale: realizzato un calendario di iniziative a tema natalizio

Il Natale è senza dubbio il periodo più suggestivo dell’anno, per il calore, i colori, per la magia delle luci, per l’opportunità di riunirsi in famiglia, per la gioia disegnata nei volti dei bambini. Come ogni anno, il Planetarium Pythagoras organizza un ciclo di eventi dedicati proprio alla festa più attesa dai bambini e dai ragazzi.

Un programma culturale che tocca vari ambiti tematici, molti dei quali naturalmente realizzati a tema natalizio: viaggi tra pianeti, nebulose e galassie accompagnati dalla magia della musica, conferenze a tema, spazi riservati ai bambini ed all’osservazione diretta del cielo attraverso i telescopi.

Una parte del programma è dedicata alle scuole che saranno guidate a cogliere nel cielo non solo l’immensa bellezza ma anche – spiegano i referenti del Planetarium – “lo straordinario laboratorio di fisica che si dipana sulle nostre teste”.