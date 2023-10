Il 13 ottobre cerimonia di conferimento del Premio Anassilaos per la Pace San Giovanni Paolo II

In occasione della visita pastorale che Sua Eminenza il Metropolita Policarpo, Arcivescovo Ortodosso d’Italia ed Esarca dell’Europa Meridionale, terrà a Reggio Calabria e Provincia, venerdì 13 ottobre presso la Sala del Consiglio Regionale della Calabria, con inizio alle ore 17,15, sarà conferito al Presule il Premio Anassilaos per la Pace San Giovanni Paolo II. Il riconoscimento, promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, nasce nel 2005, alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, il pontefice che può bene essere definito “Coraggioso e autentico profeta di pace”, con l’intento di onorarne la memoria e di sottolinearne l’impegno a favore della pace nel solco dei suoi predecessori che in epoche diverse e con diverse sensibilità hanno dato voce a questo anelito dell’Umanità. Da Benedetto XV che definì la guerra “orrenda carneficina, che ormai da un anno disonora l’Europa” a Pio XII che in un celebre radiomessaggio disse “Nulla è perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra”; da Giovanni XXIII promotore della mirabile lettera Enciclica “Pacem in terris” a Paolo VI che il 1° gennaio del 1968 istituì la Giornata Mondiale della Pace.

Nel 2005 il Premio è stato conferito a Mons. Michel Sabbah, Patriarca Latino di Gerusalemme (e ritirato da mons. Kamal-Hanna Batish, Vicario Generale del Patriarca); nel 2006 alla Custodia Francescana di Terra Santa; nel 2007 alla Procura Generale dell’Oratorio di San Filippo Neri; nel 2008 a Sua Eminenza Gennadios, Metropolita Ortodosso d’Italia e Malta, predecessore di S.E. Policarpo; nel 2009 a Padre Giacomo Engels, monaco benedettino di rito greco; nel 2010 alla Comunità di Sant’Egidio (ritirato da Michelangelo Bartolo); nel 2011 al Cardinale Tarcisio Bertone, all’epoca Segretario di Stato di Papa Benedetto XVI e ancora nel tempo agli Arcivescovi di Reggio Calabria Mons. Vittorio Mondello e di Cosenza-Bisignano Mons. Salvatore Nunnari; al Vescovo di Oppido-Palmi Mons. Francesco Milito; alla Conferenza Episcopale Calabra; nel 2014 il Premio per la Pace è stato conferito alla Croce Rossa Italiana, nel 150° anniversario della Fondazione e ritirato dal Presidente Francesco Rocca; nel 2015 a Suor Anna Maria Parenzan, Superiora Generale delle Figlie di San Paolo; nel 2016 alla Prefettura di Reggio Calabria e alla Caritas Diocesana per l’impegno profuso a favore dei migranti e a Padre Domenico Arena degli Oblati di Maria Immacolata, missionario in Africa; nel 2017 a Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia; nel 2018 a Mons. Pierbattista Pizzaballa oggi Patriarca di Gerusalemme dei Latini e nel settembre di quest’anno promosso Cardinale da Papa Francesco.