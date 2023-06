A Condofuri Marina una sede di APS Italia Servizi

A Condofuri via peripoli 505 apre da Lunedì 3 Luglio la sede APS Italia . Offrirà ai cittadini i servizi di Caf , patronato sindacato , assistenza legale ,servizi immigrazione, traduzione documenti per gli immigrati, servizio spedizioni con DHL , servizi assicurativi e finanziari , Sportello del Consumatore , contabilità, buste paghe , servizio assunzioni colf e badanti , apertura partiva iva , attivazione PEC e SPID , CAA centro assistenza agricola . La gestione della sede è stata affidata alla dott.ssa Maria S. Modaffari, la quale vanta esperienza decennale nel campo sindacale nonché nei Presidente Nazionale della CNE Confederazione Nazionale Esercenti . La sede riceve dal lunedì al venerdì previo appuntamento da concordare. Per ulteriori visitare la pagina facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100093876534265