Il 26 maggio l’evento conclusivo “Scatti di Valore”

Si terrà venerdì 26 maggio a Reggio Calabria, presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, l’evento conclusivo di Scatti di Valore, l’iniziativa ideata dal Csv dei Due Mari di Reggio Calabria ed attuata con l’adesione e la partecipazione di diverse scuole secondarie di secondo grado e realtà di volontariato.

L’attività, finalizzata a promuovere i valori del volontariato e l’impegno civico dei giovani, si è svolta attraverso l’utilizzo di modalità attive ed esperienziali e si è articolata nel corso dell’anno scolastico in più fasi, tra cui l’attivazione di brevi percorsi di volontariato e un concorso fotografico che hanno coinvolto rispettivamente 80 studenti in quindici diversi tirocini di volontariato e 200 studenti autori di 145 scatti fotografici.

Alla manifestazione del 26 maggio, che è aperta alla cittadinanza tutta, saranno presenti le tante persone che in questi mesi hanno contribuito a dare vita a Scatti di Valore: le alunne e gli alunni, le docenti delle Scuole coinvolte nel percorso, i volontari che hanno affiancato i ragazzi nelle esperienze di servizio, i responsabili e gli operatori del Csv dei Due Mari.

L’evento, che avrà inizio alle 10:00, è concepito come un raduno e una festa in cui protagonisti saranno i giovani.

Con la moltitudine di ragazzi presenti – afferma Ignazio Giuseppe Bognoni, presidente del Csv dei Due Mari – l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria diverrà un luogo di incontro per stare insieme in leggerezza e semplicità, per condividere emozioni e vissuti, per dirsi com’è andata questa dodicesima edizione di Scatti di Valore e per evidenziarne le tracce più significative.

Nel corso della mattinata sarà dato ampio spazio alle testimonianze degli studenti che si sono impegnati come volontari e saranno comunicati e premiati i vincitori del concorso di fotografia finalizzato a cogliere e accogliere gli sguardi dei giovani sui valori del volontariato.

Le scuole partecipanti:

Liceo Scientifico E. Fermi di Bagnara Calabra (RC)

ITIS Conte Maria Milano di Polistena (RC)

Liceo Scientifico A. Volta di Reggio Calabria

Liceo Scientifico L. Da Vinci di Reggio Calabria

ITT Panella – Vallauri di Reggio Calabria

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane G. Mazzini di Locri (RC)

Istituto d’Istruzione Secondaria di secondo grado Nostro Repaci Villa San Giovanni (RC)

Liceo Artistico Preti – Frangipane di Reggio Calabria

I gruppi ospitanti:

A Bagnara Calabra: Biblioteca Comunale e Croce Rossa Italiana

A Laganadi: Pro Loco APS

A Melito di Porto Salvo: Parrocchia San Giuseppe

A Polistena: Il Samaritano ODV

A Reggio Calabria: Agi 2000 ODV, Antigone Osservatorio sulla ndrangheta, Centro Comunitario Agape ODV, Ce.Re.So. Centro Reggino di Solidarietà ODV, Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di Via Giudecca APS, Espero APS, Govic Gruppo Ospedaliero Volontari in Chirurgia ODV, Nati per leggere, Parrocchia della Candelora- Gruppo Il Mantello di San Martino, Vides Germoglio

A Taurianova: Croce Rossa Italiana