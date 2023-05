Democrazia e Costituzione, il prof. Cannizzaro sabato a Locri per discutere di crisi ucraina e ruolo dell’Europa

Continuano gli incontri di approfondimento sulla Costituzione italiana, organizzati dalla sezione ANPI di Locri-Gerace nel 75esimo anniversario dall’entrata in vigore della nostra Carta fondamentale.

Il ciclo di appuntamenti pubblici, denominato “Democrazia e Costituzione”, ospita nella sua terza tappa il prof. Vincenzo Cannizzaro, ordinario di Diritto Internazionale e dell’Unione europea presso la “Sapienza, Università di Roma”, visiting professor presso Università e Istituzioni scientifiche in Europa e negli Stati Uniti, membro del Comitato di direzione della Rivista “Il diritto dell’Unione europea” e del Comitato scientifico delle riviste “European Journal of International Law” e “Diritti umani e diritto internazionale”, collabora regolarmente con la stampa periodica e le principali catene televisive nei campi del diritto europeo e internazionale.

Il dibattito si svilupperà sull’undicesimo articolo dei principi fondamentali della Costituzione ed, in particolare, si discuterà della crisi ucraina e del ruolo dell’Europa nel processo di pace. Un principio pacifista, dunque, che enuncia il ripudio della guerra quale strumento di risoluzione per qualsiasi controversia, il diritto alla libertà e alla giustizia universale e il diritto alla difesa. L’assemblea costituente si trovò largamente concorde nell’approvare questo articolo, in primis perché vi era la volontà di non ripetere gli errori fatti dal regime fascista che aveva trascinato l’Italia a combattere la Seconda guerra mondiale, con risultati disastrosi dal punto di vista economico e sociale.

“Ad oltre un anno dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina che quotidianamente incide nella vita di ognuno di noi ed a seguito della marcia della pace organizzata a Locri lo scorso dicembre, riteniamo necessaria una ulteriore discussione pubblica sul ruolo dell’Europa nel processo di pace -dichiara la presidente ANPI di Locri-Gerace, Barbara Panetta- mettendo al centro della riflessione le indicazioni che i padri e le madri costituenti hanno voluto lasciarci all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, sancite con l’art. 11 della Costituzione italiana. Invitiamo, pertanto, i cittadini della Locride a partecipare al dibattito ed a contribuire allo stesso, cogliendo l’opportunità di un confronto con il prof. Cannizzaro, autorevole conoscitore del diritto internazionale”.

L’introduzione sarà curata da Francesco Riccio, per la sezione cittadina dell’ANPI. L’incontro -patrocinato dalla Città di Locri ed a cui porterà i saluti il neo sindaco, Giuseppe Fontana- si terrà nella rinnovata sala della biblioteca comunale “G. Incorpora”, presso Palazzo Nieddu, in c.so Vittorio Emanuele a Locri, a partire dalle ore 10.00