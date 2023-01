Anna Maria Deodato presenta il romanzo “Fili interrotti” al Rotary Club di Gioia Tauro

Sabato 21 gennaio nella Sala Convegni “Le Cisterne” di Gioia Tauro, alla presenza di un folto e partecipe pubblico, si è svolta la presentazione del romanzo “Fili Interrotti” di Anna Maria Deodato. L’evento è stato fortemente voluto e organizzato dal Rotary Club Gioia Tauro Distretto 2102, presieduto dall’avv. Domenico Infantino, con il patrocinio del Comune.

Il libro, ricco di preziosi spunti di riflessione, racconta il percorso esistenziale del protagonista Giuseppe e di altri personaggi che condividono con lui un tratto di vita in un susseguirsi di storie piene di dolore, di amore, di gioia, di fragilità, di fili spezzati, così come sono in realtà le vicende umane.

Il testo, articolato in diversi capitoli che si caratterizzano per la vivacità dei particolari e per la profondità dei contenuti, rappresenta un viaggio emotivo intenso che trova nel finale il punto interrogativo dell’esistenza.

Attraverso una scrittura fluida e vivace le varie tappe della vita di Giuseppe si arricchiscono di situazioni e avvenimenti in un intreccio di micro storie e di altre vite da far diventare il romanzo “un racconto di racconti”.

La quotidianità di Giuseppe è quella normale di un uomo come tanti, normalità che viene improvvisamente sconvolta dalla scoperta di una grave malattia che egli affronta con un’alternanza di stati d’animo di disperazione e di speranza, fermandosi a riflettere su quel mondo di fili interrotti della sua avventura esistenziale.

In apertura dell’evento i saluti dell’avv. Domenico Infantino, del sindaco della città C.L.C. Aldo Alessio e dell’assessore alla Cultura dott.ssa Carmen Moliterno, i quali hanno evidenziato il valore dell’opera. Ha moderato e dialogato con l’autrice la prof.ssa Teresa Pagano prefetto del Rotary Club Gioia Tauro. Le letture di alcuni passi del libro sono state curate dal prof. Antonio Antonuccio vice presidente del Rotary Club Gioia Tauro.

Nel corso della presentazione sono stati proiettati dei video tratti da tre episodi basilari del romanzo, trailer creati dal regista palmese Salvatore Panetta e dal videomaker Giancarlo Giambra.

L’autrice destinerà i proventi derivanti dalla vendita dei libri all’AIL Associazione Italiana contro la leucemia e i linfomi.