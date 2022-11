Giornata contro la violenza sulle donne, al liceo ‘da Vinci’ di Reggio Calabria l’incontro con i magistrati Candito e Fava

Venerdì 25 alle ore 11, nell’Aula Magna del Liceo scientifico Leonardo da Vinci, si terrà l’incontro con la dott.ssa Giuseppina Laura Candito, segretaria della Giunta Esecutiva della Associazione Nazionale Magistrati-Sezione di Reggio Calabria, e il dott. Vittorio Fava, sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Il tema dell’incontro-dibattito verterà sulla sensibilizzazione alla tematica di genere, nell’ottica di una partecipazione dialogata con i più giovani che dia atto degli strumenti normativi a tutela delle donne in chiave non solo repressivo-sanzionatoria ma anche di prevenzione del fenomeno – c.d. codice rosso, ovvero quel sistema normativo posto specificatamente a repressione e sanzione dei delitti di maltrattamenti in famiglia, stalking, revenge porn, violenza sessuale.

L’incontro, rivolto alle quarte classi del Liceo, verrà introdotto dai saluti del Dirigente del Liceo, Prof. Francesco Praticò, e dagli interventi della prof.ssa Federica Orsini – coordinatrice dip. Filosofia e Storia e referente Ed. Civica, della Prof.ssa Caterina Capponi e della Prof.ssa Stella Iaria, referenti Legalità del Liceo.