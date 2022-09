La Giornata internazionale della Democrazia, all’Istituto “San Vincenzo de Paoli” di Reggio Calabria

Con grande entusiasmo l’Istituto “San Vincenzo de Paoli” di Reggio Calabria nella persona del suo Dirigente Scolastico Dott. Franco Barillà ha celebrato, nel proprio plesso scolastico, la Giornata Internazionale della Democrazia in unione con la FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) Morgana di Reggio Calabria rappresentata dal suo Presidente Avv. Cinzia Iadicola, in un evento organizzato e promosso dall’Avv. Eliana Carbone. Nella splendida area-giochi dell’Istituto “San Vincenzo de Paoli” l’Avv. Eliana Carbone ha voluto evidenziare l’importanza della Giornata Internazionale della Democrazia, proclamata dalle Nazioni Unite nel 2007 per il 15 Settembre di ogni anno ed istituita per ricordare lo stretto legame tra democrazia stessa e l’affermazione della libertà, della dignità della persona e di tutti i superiori inviolabili, imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili ed universali Diritti Umani. L’Avv. Carbone ha rimarcato che così come non si può pensare alla Democrazia senza la libertà non si può parlare di Democrazia senza chiamare in causa i Diritti Umani e che l’uguaglianza e l’autonomia individuale non sono solo i due principi chiave su cui si fonda l’idea di Democrazia ma essi sono valori fondamentali dei Diritti Umani. Carbone, continuando, ha precisato che ogni individuo ha il diritto di partecipare al Governo perché secondo il principio democratico la sovranità appartiene al popolo come da art. 1 comma 2 Cost. Italiana, ma esso è anche un principio fondamentale dei Diritti Umani inviolabili ed infatti è stato sancito dall’art. 21,3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che dispone:”la volontà popolare è il fondamento dell’Autorità di Governo”. A questo punto, vi è stato l’intervento del Dirigente Scolastico Dott. Franco Barillà che ha precisato l’importanza fondamentale dei valori umani assoluti della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza che all’Istituto San Vincenzo de Paoli, scuola cattolica, sotto il crisma del vangelo, sono quotidianamente insegnati agli alunni ed esaltati. Franco Barillà ha inoltre evidenziato che nel suo Istituto ogni giorno ci sono momenti dedicati al potenziamento del sentimento della fratellanza e della Cristianità, facendo iniziare la giornata ai discenti con il segno della croce e con una preghiera detta prima che gli insegnanti inizino la lezione e un’altra che precede il servizio mensa-scolastica ed ha citato il mese Mariano di Maggio in cui ogni mattina tramite il sistema delle LIM interconnesse ed interattive nelle aule viene diramato il rosario, come momento di preghiera e meditazione collettiva, perché l’interesse della scuola è la formazione del ragazzo nella sua completa personalità e non soltanto quello di fornirgli un bagaglio culturale e nozionistico. Subito dopo ha preso la parola l’Avv. Cinzia Iadicola che ha precisato che la Fidapa, da lei rappresentata, combatte da sempre per tentare di eliminare o ridurre le disparità sociali, che di fatto sussistono e che riguardano le categorie più vulnerabili, con attività e con incontri e soprattutto si fa promotrice del portare avanti una Cultura Nuova volta a garantire l’uguaglianza, la parità di genere, l’eliminazione di ogni forma di discriminazione. Purtroppo ha detto l’Avv. Iadicola abbiamo ancora il problema dell’uguale accesso alle professioni soprattutto per la Donna Madre, che si scontra con la dura ed ingiusta realtà della Donna che pur volendo rientrare nel mondo del lavoro ha grandi difficoltà perché molte volte mancano i sostegni necessari che consentano le effettive pari opportunità. Concludendo il piccolo summit Franco Barillà, Cinzia Iadicola, Eliana Carbone hanno affermato l’importanza di inneggiare alla Democrazia, non solo nella Giornata Internazionale della Democrazia ma sempre, e soprattutto spiegarne i principi ispiratori ai giovanissimi tramite l’Istituzione Scolastica e l’opera degli insegnanti e degli educatori rivolta a sensibilizzare gli alunni al rispetto dei Diritti Umani, in un mondo in cui ancora si auspica ad una Democrazia effettiva senza disparità sociali, che i nostri giovani potenziati da una cultura nuova e più giusta potranno provare a realizzare.