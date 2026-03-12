Unical, il 20 marzo torna “Università svelate”: porte aperte tra innovazione e cultura

Venerdì 20 marzo l’Università della Calabria rinnova la sua partecipazione a Università svelate, la Giornata Nazionale delle Università istituita dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). L’iniziativa nasce per mostrare alla cittadinanza il patrimonio scientifico e sociale degli atenei, rendendo visibile il contributo concreto della ricerca allo sviluppo del territorio. Per l’edizione 2026, l’Unical ha scelto di raccontarsi attraverso due iniziative complementari che ne riflettono l’identità plurale: da un lato l’ateneo come motore di innovazione e collaborazione con il sistema produttivo; dall’altro come presidio di consapevolezza sociale, memoria collettiva e partecipazione civica.

Il primo appuntamento è con TechNest svelato, che animerà gli spazi del Cinema Campus per l’intera giornata. La sessione mattutina, dalle ore 9:30 alle 12:30, sarà dedicata a giovani e studenti: un’occasione per scoprire i grandi progetti di ricerca strategici, l’offerta formativa e le tecnologie nate all’interno dell’ateneo, visitando le startup e le imprese high-tech ospitate nell’incubatore. Il programma proseguirà nel pomeriggio con due momenti di confronto sulla collaborazione università-impresa: alle 15:30 si discuterà dell’ecosistema a supporto delle startup, mentre alle 16:30 l’attenzione si sposterà sull’innovazione per lo sviluppo locale. La giornata si concluderà con la proiezione di un film dedicato al mondo dell’imprenditoria, iniziativa realizzata in collaborazione con il Premio Film Impresa di Unindustria.

Parallelamente, l’ateneo aprirà una finestra sulla memoria e sulla resistenza sociale con l’evento Nel Cuore del Viaggio. Migrazioni, Memoria, Resistenza. L’appuntamento inizierà alle ore 16:00 presso il RiMuseum (via Cavour 1, Rende), dove docenti e ricercatori daranno vita al workshop interdisciplinare “Tre sguardi sulle migrazioni”. Alla riflessione teorica si affiancherà una dimensione visiva con la presentazione di due mostre: “Tavole di Viaggio: Storie Migranti a Fumetti”, curata dalla Casa di Abou Diabo e dal Museo del Fumetto, e “Raccontare il viaggio migratorio attraverso la fotografia”, a cura dell’Associazione Ladri di Luce. L’iniziativa vedrà inoltre il coinvolgimento diretto degli studenti di Media e Società Digitale dell’Unical, impegnati nella produzione di un podcast curato da Isabella Mari attraverso una serie di interviste ai protagonisti.

Il programma di “Università svelate” accoglie infine, alle ore 10:00, un ulteriore evento presso la Biblioteca di Area Umanistica. All’interno della rassegna itinerante “Consonanze: dialoghi d’autore”, promossa da Entopan e Feltrinelli, verrà presentato il libro “A passo d’uomo” di Antonio Spadaro. La lettura del volume vedrà il coinvolgimento attivo di docenti e studenti, confermando la volontà dell’ateneo di farsi luogo di dibattito intellettuale e partecipazione civica. Con questo mosaico di iniziative, l’Università della Calabria sceglie di svelarsi non solo come centro di alta formazione, ma come spazio aperto di confronto per l’intera comunità.