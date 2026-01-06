Consegnata la Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci” a Frascineto

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale di Frascineto, presieduta dal sindaco Angelo Catapano, ha proceduto alla consegna della Borsa di Studio “Luigi Angelo Bellusci”, cittadino benemerito della comunità albanese e che ha sempre avuto a cuore il valore della cultura e dell’istruzione, funzionario in quiescenza Fiat ed attualmente, residente a Torino. La borsa di studio viene assegnata previo apposito regolamento, a studenti particolarmente meritevoli, che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti e regolarmente iscritti all’Università. Un riconoscimento per studenti residenti che si sono distinti nei loro percorsi scolastici.

La borsa di studio del valore di mille euro, è andata alla meritevole studentessa frascinetese, Rosanna Viceconte che ha conseguito la maturità scientifica con la valutazione di 100/100, iscritta al primo anno di Economia all’Università della Calabria. La cerimonia di consegna si è svolta presso la sede comunale alla presenza del sindaco Angelo Catapano, della della delegata alla cultura, Caterina Adduci, di Vittorio Blaiotta, responsabile dell’istruttoria, e in videoconferenza con Rossella Bellusci, facente le veci del padre. «Un premio – ha commentato il primo cittadino -, che vuole dare atto all’opera meritoria di Luigi Angelo Bellusci che continua a legare il suo nome alla comunità di Frascineto. Attento alle giovani generazioni, ed è proprio alle nuove leve che è rivolto questo riconoscimento affinché in loro rimanga il contributo del suo lavoro e il fondamentale apporto alla crescita culturale di studenti lodevoli. Come Amministrazione – ha evidenziato -, siamo impegnati, laddove è possibile, a dare spazio e supporto ai giovani, affinché le loro analisi e le loro visioni possano essere spunto per politiche di gestione della città, in sintonia con i cambiamenti sociali ed economici presenti sul territorio. Un riconoscimento anche per incentivare la prosecuzione del percorso formativo dei nostri ragazzi».