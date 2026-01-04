Quando il dialetto diventa festa: successo per l’ottava “Tombola in rossanese” firmata Rossano Purpurea Young

Tante persone, di generazioni diverse, una accanto all’altra, riunite per condividere un momento di festa, allegria e comunità nel segno delle tradizioni. È questo lo spirito che ha animato l’ottava edizione della “Tombola in Rossanese”, uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio, promosso dall’associazione Rossano Purpurea Young.

L’evento si è svolto ieri, venerdì 2 gennaio, presso il Monkey Restaurant, registrando una partecipazione numerosa e calorosa per oltre tre ore di gioco. Un successo reso possibile grazie a un fervido e generoso lavoro di squadra che ha coinvolto direttivo, ragazzi, soci, sponsor e tanti, tantissimi amici. È stato un pomeriggio bellissimo e partecipato, fatto di gioco, identità, convivialità e confronto intergenerazionale.

L’ organizzazione di questa edizione è stata curata dalle Consigliere Anna Di Vico De Simone e Rosa Pisani, con la collaborazione di Mariella Arcuri e Vincenzo Monaco. A estrarre i numeri della tombola e a dirigere con competenza e simpatia la serata è stata Isabella Belfiore, affiancata da Dennis e Giovanni, due giovani di Rossano Purpurea Young, che si sono cimentati nel pronunciare i numeri in dialetto rossanese e nel tradurne il significato in italiano. Hanno supportato l’organizzazione della Tombolata Ada, Alessia, Chiara Stella, Giulia e Riccardo, con la collaborazione di Dennis, Giovanni, Marta, Vincenzo, Alessandro ed Emanuele. Così il numero 23, “A maj’d da” (la maida), ha regalato la prima tombola della serata alla signora Giovanna Laino. Ad accompagnare l’evento, con momenti musicali molto apprezzati dal pubblico, la voce e la chitarra di Valery, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente.

La Tombola in rossanese, proposta in chiave dialettale e identitaria, ha messo in palio numerosi premi legati alle eccellenze del territorio, confermandosi un’occasione autentica di socialità e valorizzazione della cultura locale. Un modo semplice ma efficace per promuovere e difendere la consapevolezza identitaria e il senso di appartenenza alla comunità, attraverso il gioco e la leggerezza.

La presidente dell’Associazione, Alessandra Mazzei ha rivolto un sentito ringraziamento ai titolari del Monkey Restaurant, che hanno ospitato l’iniziativa, e alle numerose attività commerciali che hanno sostenuto l’evento offrendo prodotti e buoni premio. Tra gli sponsor: Azienda Montagna, Amarelli, Masseria Mazzei, Farmacia Noto, Perla di Calabria, Bar Esso, Relax, Kelucce, Benar, Senatore Vini, Bar Opera, Golden Estetica Nails, Alter Ego, Bar Capani, Yogurt Land, Oblò, Immagine, Bar Capital, Thun, Taxi Bleu, Sensation Parrucchieri, Hotel San Luca, Blubiancheria, Le Macine, Mondadori Store, Eurographic.

L’appuntamento è ora fissato al 2027 per la nona edizione della Tombola in Rossanese, ma l’impegno di Rossano Purpurea Young proseguirà già nei prossimi mesi con numerose altre iniziative culturali e sociali che accompagneranno l’intero anno, nel segno della partecipazione, dell’identità e della comunità.