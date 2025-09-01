San Demetrio Corone si prepara alla quinta edizione del Premio Arberia

Torna anche quest’anno il Premio Arbëria, la manifestazione che celebra le eccellenze delle comunità arbëreshe giunta alla sua quinta edizione. L’evento, promosso dal Lions Club Arbëria – Distretto Lions 108YA, si terrà sabato 6 settembre alle ore 18:30 nella prestigiosa cornice del Collegio di Sant’Adriano a San Demetrio Corone.

La cerimonia vedrà la partecipazione di autorità civili e religiose, tra cui il sindaco di San Demetrio Corone Ernesto Madeo, Papàs Pietro Lanza, vicario dell’Eparchia di Lungro, e Anna Madeo, console onorario del Governo Albanese in Calabria.

«Il Premio Arbëria – affermano gli organizzatori – ha una valenza prioritaria per noi perché ha un valore altamente educativo ed è di esempio: andando a premiare le eccellenze del nostro territorio diamo un segnale soprattutto ai giovani, che può essere da stimolo e da riferimento per la loro formazione e per la permanenza nel territorio dell’Arbëria.»

Il riconoscimento sarà conferito al professor Francesco Altimari, ordinario di Lingua e Letteratura Albanese presso l’Università della Calabria, per il suo straordinario contributo alla valorizzazione della cultura e della lingua arbëreshe. «La scelta di quest’anno è caduta su una personalità del mondo accademico – si legge nella motivazione – che si è sempre speso per la valorizzazione dell’Arbëria e per tutelarne la lingua e le tradizioni, portandole in ambienti accademici prestigiosi, in Italia e all’estero.»

A seguire, il giornalista Adriano Mazziotti dialogherà con il premiato sul tema “L’Arbëria: una minoranza linguistica protagonista nella storia del Mezzogiorno”.

La presentazione del Premio sarà affidata a Franca Canadè, presidente del Lions Club Arbëria, mentre le conclusioni spetteranno a Gianfranco Ucci, secondo vice governatore del Distretto Lions 108YA.

La serata sarà arricchita dall’estrazione dei premi messi a disposizione dal maestro orafo Gerardo Sacco e dall’esibizione del gruppo di musica etnica arbëreshe KoroNa. «Abbiamo intenzione – concludono gli organizzatori – di continuare a fare sempre meglio, valorizzando la nostra identità, la nostra cultura e le nostre tradizioni. Crediamo nel nostro patrimonio e nella continuità della cultura albanese: una ricchezza che va custodita, ma anche valorizzata e fatta conoscere sempre di più. Questo è il nostro obiettivo: la valorizzazione dell’Arbëria.»

Un appuntamento che si conferma punto di riferimento per la comunità, capace di intrecciare tradizione, identità e impegno culturale.