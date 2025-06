Cosenza Pride 2025: il 16 giugno a Palazzo dei Bruzi la conferenza stampa di presentazione del programma

Sabato 21 giugno la città di Cosenza ospiterà il “Cosenza Pride 2025”. Il programma e le finalità dell’evento saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che il comitato promotore del Cosenza Pride 2025 ha organizzato per lunedì 16 giugno nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi, alle ore 10,30. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il Sindaco Franz Caruso, il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca e il consigliere comunale Francesco Alimena che, come in occasione del Cosenza Pride dello scorso anno, ha avuto un ruolo importante anche nell’organizzazione dell’edizione 2025 dell’evento. Alla conferenza stampa parteciperanno, inoltre, Alessandra Lucanto, Presidente di Arcigay Cosenza, i consiglieri, sempre di Arcigay Cosenza, Massimiliano Benincasa e Veronica Bria, e la segretaria di Arci Cosenza, Rosaria Alessia Buffone.

Il Cosenza Pride 2025, in programma sabato 21 giugno, vedrà la partecipazione di numerose realtà associative, culturali e sociali del territorio, cittadini e cittadine. L’iniziativa intende promuovere i valori dell’uguaglianza e della libertà contribuendo alla costruzione di una comunità accogliente, rispettosa dei diritti di tutte le persone e attivamente impegnata contro ogni forma di discriminazione.