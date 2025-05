Corigliano-Rossano e Cosenza insieme per tre eventi culturali di qualità: Notte Europea Musei, IV Open Lab Patir e Premio Giorgio Leone

Valorizzare il patrimonio culturale, promuovere la riflessione e celebrare figure di spicco che hanno dato lustro alla formazione di una consapevolezza culturale e sociale della Calabria e del Meridione. Sono, questi, gli obiettivi dell’iniziativa condivisa dalle Città di Corigliano-Rossano e Cosenza dove, il prossimo venerdì 16 maggio, nella cornice della Sala Leone di Palazzo Arnone, saranno presentate le edizioni 2025 di tre prestigiosi eventi culturali: la Notte Europea dei Musei, l’Open Lab Patir IV edizione e il Premio Giorgio Leone.

ANCHE I SINDACI STASI E CARUSO ALL’EVENTO DI PRESENTAZIONE

L’incontro con la stampa sarà coordinato dal comunicatore strategico e lobbista Lenin Montesanto. Interverranno i Sindaci di Cosenza, Franz Caruso e di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi; Alessandra Mazzei, presidente dell’associazione Rossano Purpurea e Rossana Baccari, Direttore della Galleria Nazionale di Cosenza. Sarà presente anche Antonietta Cozza, delegata alla cultura del Comune di Cosenza. Nel corso della conferenza stampa verranno presentati nel dettaglio i tre eventi in programma a partire proprio dal prossimo week-end.

NOTTE EUROPEA MUSEI 2025 ALLA GALLERIA NAZIONALE DI COSENZA

In occasione della Notte Europea dei Musei (sabato 17), proprio Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza, ospiterà l’evento HUMAN – Mostra d’arte contemporanea. L’esposizione, che rientra nel progetto CALABRIA CALLING | CO-ESISTENZE CONTEMPORANEE promosso dalla Direzione regionale Musei nazionali Calabria, vedrà protagoniste le opere di tre talentuosi artisti calabresi contemporanei: Salvatore Anelli, Francesco Minuti e Tarcisio Pingitore.

OBIETTIVO: VALORIZZARE PRODUZIONE ARTISTICA CALABRESE

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare in modo strutturato e critico la produzione artistica contemporanea calabrese. Il concept della mostra, invece, si concentra sulla co-esistenza tra artisti con differenti autonomie stilistiche, ma capaci di dialogare reciprocamente. La tematica centrale è l’essere umano, esplorato nella sua esistenza e complessità, attraverso un approccio che alterna celebrazione e dissezione della condizione umana, ricercando senso, emozione e redenzione attraverso l’arte. Il coordinamento generale del progetto è a cura di Fabrizio Sudano, mentre la curatela è affidata a Rossana Baccari e Melissa Acquesta.

IL SINDACO CARUSO: OPPORTUNITÀ DI APERTURA E CONDIVISIONE

La Notte Europea dei Musei – sottolinea il Primo Cittadino della città capoluogo – rappresenta una preziosa opportunità di apertura, condivisione e promozione della nostra ricchezza culturale. Come Amministrazione Comunale, siamo fortemente impegnati nella costruzione di una rete museale coesa e dinamica, capace di dialogare attivamente con la comunità e di attrarre un turismo sostenibile, consapevole del valore del nostro patrimonio. Crediamo fermamente che la cultura sia un elemento fondamentale per costruire un futuro più consapevole e solidale per la nostra comunità.

STASI: PATIRE PATRIMONIO DI INTERESSE NAZIONALE

Continuiamo a sostenere l’iniziativa promossa ormai da 4 anni dall’Associazione Rossano Purpurea – rilancia il Sindaco Flavio Stasi che nei giorni scorsi ha partecipato all’inaugurazione del restauro degli affreschi dell’Abbazia del Patire – perché crediamo nella valorizzazione di questo luogo di interesse nazionale che conserva ancora tante cose da scoprire e valorizzare.

PREMIO GIORGIO LEONE: EDIZIONE IN MEMORIA DI UN INTELLETTUALE ILLUSTRE

Giunge alla sua terza edizione, invece, il Premio Patir Giorgio Leone, dedicato alla memoria dello storico dell’arte originario di Rossano e docente dell’Università della Calabria, specializzato in storia dell’arte nell’Italia meridionale. Scomparso nel 2016, ha ricoperto incarichi di prestigio presso il Ministero dei Beni Culturali e la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini, oltre ad essere ideatore e curatore di numerose mostre ed eventi in Italia e all’estero. Proprio a Leone è intitolato anche il Salone di Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza. Nelle precedenti edizioni, il premio ha visto nel 2023 la consegna di una targa alla sorella Rita Leone e l’intitolazione della biblioteca civica di Corigliano-Rossano alla sua memoria, mentre nell’ultima edizione del 2024 è stato insignito del premio l’architetto torinese Fabio Guida, per il suo impegno messo in campo a servizio della rigenerazione urbana e sociale attraverso l’arte, la cultura e la bellezza.

EDIZIONE 2025 A SINDACO RIACE E EUROPARLAMENTARE MIMMO LUCANO

L’edizione 2025 vedrà il conferimento del premio a Mimmo Lucano, Sindaco di Riace ed Europarlamentare distintosi per il Modello Riace di accoglienza integrata, e un riconoscimento alla memoria al giornalista Rai, cronista dei più importanti conflitti dell’ultima metà di secolo, Amedeo Ricucci.

OPEN LAB PATIR IV EDIZIONE: CONTINUITÀ E NUOVE PROSPETTIVE

Dopo il successo delle precedenti edizioni, si presenta la quarta edizione di Open Lab Patir, un laboratorio aperto di idee con l’obiettivo di costruire percorsi condivisi e stimolare riflessioni collettive e culturali. La terza edizione, svoltasi nel 2024, ha avuto come tema “Mediterraneo: culture, scambi, immaginari”, focalizzandosi su Rossano e la Calabria come centro del Mediterraneo e portatori di una memoria bizantina fondamentale.

DA VENERDÌ 23 A DOMENICA 25, PROTAGONISTA MONASTERO DEL PATIRE

L’evento si terrà a partire dal prossimo venerdì 23 e fino a domenica 25 maggio tra il complesso monumentale del Patire ed il centro storico di Rossano, coinvolgendo anche il restante territorio.

UN RACCONTO GLOBALE DEL TERRITORIO TRA RICERCA E DIVULGAZIONE

Dalla riflessione post-evento della terza edizione sono emersi dieci spunti chiave, tra cui la necessità di credibilità e continuità dell’evento, il rafforzamento della comunicazione e del branding, un racconto glocale del territorio che coniughi ricerca scientifica e divulgazione, la riscoperta dell’identità euromediterranea, la creazione di reti e visioni multiple, la promozione di uno sviluppo integrato che valorizzi turismo, spiritualità e paesaggio, la centralità della cultura come leva economica e di impresa, la riflessione sul tempo e la qualità della vita ed il coinvolgimento dei giovani. La presentazione della quarta edizione offrirà un’anteprima dei temi e degli obiettivi del nuovo appuntamento.