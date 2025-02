Bandi ricettività Corigliano-Rossano, la proposta del Majorana illustrata in evento regionale: “Perché non estendere platea beneficiari anche ad imprese agricole?”

Se un’accoglienza turistica di qualità in Calabria può fare la differenza, creando valore aggiunto per le comunità e per il sistema economico dei territori, allora perché non allargare la platea dei potenziali beneficiari e, quindi, degli attori di sviluppo turistico locale anche a chi è già titolare di partita iva in agricoltura? Perché non consentire cioè anche a tanti imprenditori agricoli, titolari nei loro fondi di dimore storiche o di altre strutture, di accedere a queste misure ed a queste risorse per investire e realizzare nuove attività di turismo rurale ed esperienziale in grado di contribuire ad elevare la qualità ed a differenziare i target di viaggiatori nei nostri territori?

IPOTESI ILLUSTRATA AD ASSESSORE REGIONALE E DIRIGENTE DIPARTIMENTO

È stata, questa, in sintesi l’ipotesi e la proposta illustrata anche all’assessore regionale alle attività produttive Rosario Varì e alla dirigente del dipartimento turismo Maria Antonella Cauteruccio, dal dirigente scolastico dell’IIS Majorana Saverio Madera e dal direttore dell’Azienda Agricola Speciale Francesco Filippelli, a margine del partecipato evento di sensibilizzazione e informazione ospitato nei giorni scorsi al Castello Ducale di Corigliano, finalizzato a promuovere le misure previste dagli avvisi regionali destinati a favorire la creazione di nuove iniziative di accoglienza turistica ed incrementare la ricettività di qualità.

MADERA: CONTINUA DIALOGO E CONFRONTO CON ISTITUZIONI A TUTTI I LIVELLI

La nostra proficua interlocuzione con l’assessore Varì e con la dirigente Cauteruccio, entrambi dimostratisi non solo attenti ma disponibili e aperti al confronto col mondo della Scuola, si inserisce – sottolinea Madera, ringraziando la Regione Calabria per il riuscito momento di confronto – nel ribadito spirito di dialogo e di collaborazione con le istituzioni a tutti i livelli, già sperimentato con successo con la nostra proposta, subito fatta propria dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo e poi formalizzata dal Consiglio Regionale, di allargamento della platea di beneficiari per accedere al Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Calabria anche alle aziende agricole speciali degli istituti agrari.

RICETTIVITÀ, RIUSCITO EVENTO REGIONALE SUI DUE BANDI RICETTIVITÀ

Coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, l’evento ha fatto registrare oltre agli interventi dell’assessore Varì, dell’assessore regionale al turismo Giuseppe Calabrese e della dirigente Cauteruccio, quello del vicesindaco di Corigliano-Rossano Giovanni Pistoia, della presidente della terza commissione sanità, attività sociali, culturali e formative del Consiglio Regionale Pasqualina Straface e del presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante, promotori dell’iniziativa.

SEMPRE PIÙ APPREZZATI MENU IDENTITARI E STAGIONALI ALBERGHIERO

Anche in questa occasione, secondo un percorso ormai consolidato e sempre più riconosciuto ed apprezzato, l’Istituto Professionale Alberghiero che era presente all’evento sia con una delegazione di studenti delle classi quinte, con hostess e la brigata di aspiranti chef guidati dal professore Pietro Bloise, è stato coinvolto per impreziosire l’iniziativa attraverso una degustazione di piatti identitari e distintivi, confezionati in un menu ad hoc costruito nel rispetto della autenticità, della qualità, della filiera corta e della stagionalità, con i prodotti dell’Istituto Tecnico Agrario.

STAGIONALITÀ, FILIERA CORTA, VINI LOCALI E BIRRA ARTIGIANALE

Carnaroli di Sibari alla crema di verza profumato con pecorino Crotonese e cubetti di salsiccia di suino nero. Stracotto di podolica con patate silane in canestro di pane contornato con ciuffetti di cicoriette di campo ammuddicate. Sono state, queste, le ricette realizzate con un’altissima percentuale di prodotti coltivati nell’azienda agricola speciale del Majorana o comunque del territorio. Tra gli altri, l’evo Momena, olio estratto a freddo dalle olive degli uliveti del Majorana con cultivar Dolce di Rossano e Roggianella. Ad accompagnare le portate oltre ai vini messi a disposizione dall’azienda iGreco di Cariati c’era anche la Birra Artigianale realizzata nel laboratorio didattico di fermentazione dell’Istituto Tecnico Agrario.