Cosenza: il 25 novembre la presentazione del libro di Carmine Abate, “Un paese felice”

Il 25 novembre, alle 17,00 a Villa Rendano, lo scrittore Carmine Abate con il suo ultimo romanzo “Un paese felice”, edito da Mondadori.

Il programma dell’incontro prevede una conversazione con l’illustre scrittore calabrese di Antonietta Cozza, Delegata alla Cultura del Sindaco di Cosenza, incentrata sulla nuova fatica letteraria di Abate e sulla sua lunga esperienza di scrittore.

Carmine Abate, come noto, è nato nel 1954 a Carfizzi, in provincia di Crotone. Di famiglia arbereshe, dopo gli studi di Lettere a Bari ha seguito il padre emigrato trasferendosi per alcuni anni in Germania, ad Amburgo, dove ha insegnato in una scuola per i figli degli emigranti e dove ha pubblicato i primi libri in tedesco: la raccolta di racconti Den Koffer und weg! (inedita in Italia) e il saggio Die Germanesi (Scritto con Meike Behrmann), pubblicato in Italia nel 1986 con il titolo I Germanesi da Luigi Pellegrini. Tornato in Italia, vive a Besenello, in Trentino, Nei romanzi Abate narra vicende della sua terra e storie di emigranti divisi tra due mondi o miti della Calabria, come ne La collina del vento, edito da Mondadori e vincitore nel 2012 del Premio Campiello.