I prossimi appuntamenti al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza

Questi gli appuntamenti della settimana al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza:

– lunedi 20 novembre dalle ore 15.30 la seconda sessione del Seminario Internazionale “Fra Storia e Archeologia. Corcira e l’epeiros – Nuovi dati e prospettive di ricerca”, organizzato dal Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università della Calabria, e in particolare dalla Prof.ssa Maria Intrieri, docente di Storia Greca. Il Seminario avrà una sessione mattutina all’University Club dell’Università della Calabria;

– martedi 21 novembre, alle ore 17.00 si terrà il terzo degli incontri dedicati alla Prevenzione e promozione del benessere dall’età evolutiva, organizzati dall’Assessore alla Salute del Comune di Cosenza, dott.ssa Maria Teresa De Marco, in cui si parlerà di dipendenze;

– giovedi 23 novembre, alle ore 17.00, per l’iniziativa “Dialoghi al Museo”, si presenterà il libro “Praedicate Evangelium” di Stefano Rossano;

– sabato 25 novembre, per la XXIV Stagione Concertistica Internazionale AUTUNNO MUSICALE, ospiteremo il concerto “Viaggio alla scoperta delle compositrici”, con Monique Ciola al pianoforte.