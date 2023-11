La lettura rende liberi: il Libriamoci degli alunni del Polo Liceale di Rossano

Dal 13 al 18 novembre si sono tenute le giornate di “Libriamoci”, la campagna nazionale di promozione alla lettura,rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e all’estero, che anche quest’anno ha visto protagonisti gli alunni del Polo Liceale di Rossano. L’iniziativa si è svolta interamente nella Libreria Mondadori Bookstore di Rossano di Noemi Granata, aderendo ad un progetto sperimentale ed innovativo voluto dal Dipartimento di lettere del Polo, di letture a voce alta, volte a stimolare nelle studentesse e negli studenti il piacere di leggere.

E sul fil rouge del tema istituzionale scelto “Se leggi ti lib(e)ri”,il pubblico si è lasciato catturare dalle voci sottili ed emozionate dei ragazzi, del biennio e del triennio di tutti gli indirizzi, coordinati dai loro docenti di lettere. “ Quest’anno è stata scelta una formula particolarmente felice – ci racconta entusiasta il Dirigente Antonio Franco Pistoia – l’invasione della libreria Mondadori; ne sono felice per i nostri ragazzi che sono stati ascoltati con attenzione da adulti e piccoli lettori, tutti incuriositi”. Sì, perché è stata proprio la curiosità che ha reso l’iniziativa vincente; quella che ha sicuramente catturato i giovani alunni delle scuole medie, fare capolino all’ingresso e restare, rapiti da quelle voci che narrano di personaggi reali o fantastici, racchiusi in grandi opere, scelti dai ragazzi stessi, perché particolarmente significativi.

“Una bella iniziativa che apre la scuola al territorio – afferma la professoressa Iolanda Barone, collaboratrice vicaria del Dirigente – sono anni che lavoriamo con la libreria Mondadori, che ringraziamo per la stretta sinergia e passione. Leggere vuol dire avere la mente aperta e poter scegliere con autonomia”. Una sinergia sottolineata anche dalla professoressa Rosa Barone, responsabile degli interventi e servizi per gli alunni – “ La collaborazione del Polo Liceale con la libreria Mondadori è ormai collaudata; ad esempio l’iniziativa “Incontro con l’autore” e l’esperienza dei Pcto, i percorsi formativi di alternanza, utili a orientare gli studenti dell’ultimo triennio delle scuole superiori al mondo del lavoro. Questi giorni sono stati una grande occasione per i nostri ragazzi di rapportarsi con il pubblico”. Verrebbe da pensare che in un mondo che va così velocemente e che non investe più sulle Humanae Litterae, un mondo che “all’utilità dominante che, in nome di un esclusivo interesse economico, sta progressivamente uccidendo la memoria del passato, le discipline umanistiche, le lingue classiche, l’istruzione, la libera ricerca, la fantasia, l’arte, il pensiero critico e l’orizzonte civile che dovrebbe ispirare ogni attività umana” come ci ha insegnato il compianto professore Nuccio Ordine, vedere i giovani parlare con gli occhi lucidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fantasticare tra le pagine di Pinocchio o di Notre-Dame de Paris, soffermarsi su Marcovaldo, su 1984, sull’evanescente Barone Rampante, per citarne solo alcuni dei tanti grandi testi scelti dai giovani, oggi è davvero unico.

E di libertà di pensiero e d’azione, parla la professoressa Evelina Tavernise, coordinatrice del Dipartimento di lettere del Polo Liceale – “In questa esperienza altamente formativa, i ragazzi hanno dimostrato competenze sociali e relazionali, capacità di riflettere criticamente, emozionare ed emozionarsi attraverso le parole”. Di momenti edificanti e formativi per tutti ha raccontato la padrona di casa, la libraia Noemi Granata “Un’esperienza che si dovrà assolutamente ripetere; i giovani liceali hanno svolto fuori dalle loro classi, delle vere lezioni sui libri e autori da loro amati, con suggerimenti interessanti per i nostri clienti. Una grande soddisfazione e gratificazione per il nostro lavoro. Un plauso agli studenti, al Dirigente e ai docenti del dipartimento di lettere del Polo Liceale di Rossano”. E sulle ali della libertà sfogliata e sussurrata da pagine amate e vissute, segnate dai post-it colorati, calcate dalle mani dei nostri giovani, la speranza è tutta qua; in quegli occhi lucidi e felici di essere stati loro i protagonisti, di quelle pagine ancora tutte da raccontare.