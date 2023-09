“Cosenza: dalla Città dei sette colli alla Città del futuro”, rinviato il convegno del Rotary Club

Il Rotary Club Cosenza Sette Colli comunica che, per cause di forza maggiore, il convegno pubblico sul tema “Cosenza: dalla Città dei sette colli alla Città del futuro – Azioni per un futuro sostenibile, innovativo e inclusivo“, previsto inizialmente per Mercoledì 13 Settembre presso il Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza, è stato rinviato a data da destinarsi.

L’evento, promosso nell’ambito del progetto “Il Rotary per la Cultura“, prevedeva gli interventi di Domenico Passarelli, docente di Urbanistica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e di Raffaele Zinno, docente di Scienza delle Costruzioni presso l’Università della Calabria. L’iniziativa avrà luogo prossimamente: ne sarà data opportuna comunicazione in proposito.