Cosenza: lunedì asta di beneficenza a Villa Rendano organizzata da Aismed e Simona Loizzo

Lunedì 18 settembre alle ore 17 a Villa Rendano, nella città storica di Cosenza, si terrà l’asta organizzata da Aismed in collaborazione con l’orafo Pasquale Bruni e il deputato della Lega, Simona Loizzo.

L’iniziativa ” Futuro Porta un dono” consentirà, con la vendita di gioielli messi a disposizione da Pasquale Bruni e personalmente da Simona Loizzo, di finanziare due borse di studio per giovani medici laureati all’università degli studi di Catanzaro.

Parteciperanno il rettore De Sarro dell’università e Catanzaro, Marcello Maggiolini responsabile del corso di laurea in medicina dell’Università di Cosenza, Vannia Gava, viceministro all’ambiente , Ugo Cappellacci, già Presidente della Regione Sardegna e deputato, Emanuele Lettieri, ordinario al Politecnico di Milano, il direttore generale del bilancio della Regione Calabria, Vittorio Sestito e Ambra Molina manager del gruppo di Pasquale Bruni.

“È un’iniziativa non solo simbolica – ha detto Simona Loizzo- perché finanziamo non solo progetti di giovani medici ma vogliamo dare un senso di concretezza al rapporto tra medicina e imprese, in una location suggestiva come Villa Rendano che è uno dei simboli della bellezza del centro storico di Cosenza”.