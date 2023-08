Se differenziare diventa un gioco da ragazzi: venerdì 4 in piazza San Francesco di Trebisacce (CS) la tappa “Replay” di Ecoross

“Riciclo creativo, tutela ambientale, solidarietà, cultura della donazione e della prevenzione incendi. Sono, questi, i temi al centro di due eventi che impreziosiranno la programmazione di intrattenimento socio-culturale dell’Antico Borgo Marinaro. – Domani, venerdì 4, la carovana di Ecoross, società che gestisce il servizio di igiene urbana farà tappa in piazza San Francesco alle ore 21 con Replay – gioca in modo sostenibile. Domenica 6 agosto, piazza Anfiteatro ospiterà le attività dell’Associazione Volontariato Italiani Sangue (AVIS) rivolte anche ai più piccoli”.

È quanto fa sapere il Primo Cittadino Alex Aurelio sottolineando, insieme al vicesindaco Nicoletta Tufaro, l’importanza di iniziative come queste che oltre a rappresentare momenti di socialità e di aggregazione contribuiscono a sensibilizzare su temi sociali importanti.

REPLAY BY ECOROSS – SI ACCEDE PRESENTANDO UN IMBALLAGGIO IN PLASTICA O IN ALLUMINIO. – Coordinato da Damiano Giordano l’evento prevede sfide e giochi realizzati con materiale di recupero.

SOLIDARIETÀ E DONO. È, questo, il titolo dell’evento promosso in partnership con l’Avis Trebisacce, la locale sezione della Confraternita della Misericordia e con la collaborazione di numerosi specialisti. L’iniziativa partirà alle ore 7 e 45 con la donazione del sangue. Alle ore 9 chi vorrà potrà sottoporsi alle visite specialistiche gratuite: dal controllo dell’udito, al mini check-up cardiologico, dall’analisi motoria del nervo mediano per finire alla consulenza psicologica, passando dalla misurazione di parametri vitali come la pressione arteriosa, la saturazione e la glicemia.

A partire dalle ore 16,30, sempre nella piazzetta dell’Anfiteatro, aprirà il villaggio di Pompieropoli allestito dai Vigili del Fuoco. I bambini potranno divertirsi a fare i pompieri; i genitori potranno apprendere quali iniziative da intraprendere in caso di incendio. Per partecipare ai percorsi previsti occorre indossare scarpette da ginnastica.

La domenica dedicata alla solidarietà e alla prevenzione si concluderà alle ore 21:30 con un momento di animazione per le famiglie a cura di Gatto Service Animation che sarà presentato e condotto dalla giornalista e docente Asia Madera.