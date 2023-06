Autonomia differenziata, Sposato (Cgil Calabria): “Il 10 giugno saremo in piazza a Cosenza per dire ‘no’ alla divisione del Paese”

”Sabato 10 giugno saremo in piazza a Cosenza per dire no all’autonomia differenziata. È il momento che tutta la Calabria risponda al chiaro tentativo di questo governo di dividere il Paese e relegare il Sud ai margini. Il Sud ha bisogno di investimenti, lavoro, buona sanità, istruzione, legalità, non di essere messo da parte”. Così Angelo Sposato, Segretario generale della Cgil Calabria.