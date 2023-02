Cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo di Cosenza-Bisignano: i temporanei provvedimenti viabilistici della polizia municipale

In occasione della cerimonia di insediamento del nuovo Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons.Giovanni Checchinato, e del suo ingresso ufficiale nella Diocesi, in programma sabato 4 febbraio in Cattedrale, la Polizia Municipale, in considerazione della partecipazione di numerose autorità, ecclesiastiche, civili e militari, nonché della cittadinanza di Cosenza e dei comuni limitrofi, ha adottato, a seguito anche delle determinazioni assunte al termine della riunione tecnica tenutasi in Questura nei giorni scorsi, una serie di temporanei provvedimenti viabilistici finalizzati a garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti nonché a limitare i disagi agli utenti della strada. In particolare, con apposita ordinanza, la Polizia Municipale ha istituito dalle ore 12,00 alle ore 20,00 di sabato 4 febbraio il divieto di sosta con rimozione, ad eccezione dei veicoli autorizzati, su Corso Telesio, Piazza Duomo, Piazza Parrasio, Piazza 15 Marzo, via Paradiso e Piazza Vittime Civili di Guerra.

Dalle ore 14,00 alle ore 20,00, sempre di sabato 4 febbraio, è stato, inoltre, istituito il divieto di transito su Corso Telesio, ad eccezione dei veicoli autorizzati.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico e ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere.

Anche le linee di trasporto pubblico subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.