Young4Great: importante opportunità di confronto su “Conflitto e Resilienza” all’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

L’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro ospiterà anche quest’anno la Researchers’ Conference “Young4Great”, evento nato per promuovere dibattiti di elevata qualità scientifica e per favorire un confronto interdisciplinare tra early stage researchers e contessere relazioni accademiche nazionali ed internazionali, utili allo sviluppo e all’arricchimento delle rispettive ricerche. L’iniziativa – giunta alla sua Seconda Edizione – è promossa dai Circoli dei Dottorandi del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia di Catanzaro (Circolo Giuristi Universitari UMG & Circolo Economisti Universitari UMG) in collaborazione con il Centro di Ricerca Digit Lab Law – Transizione digitale, autonomie negoziali e relazioni di lavoro diretto dal Professor Antonio Viscomi.

La 2nd Researchers’ Conference “Young4Great” si terrà Giovedì 11 Dicembre 2025 e ruoterà attorno al tema, purtroppo ancora e sempre più drammaticamente attuale, del Conflitto, accanto a quello della Resilienza.

A partire da questa Edizione, la Conferenza ospiterà, inoltre, una sessione in memoria del Professor Vittorio Daniele per onorare l’eredità intellettuale dello stimato economista e meridionalista, già professore ordinario dell’Ateneo ed in coerenza con il macrotema individuato, la sessione si intitolerà “Divari economici e conflitti: studi e ricerche in memoria di Vittorio Daniele“.

La selezione è aperta a dottorandi, dottori e assegnisti di ricerca nel campo sociale, giuridico, economico e sanitario di qualsiasi Università italiana ed estera e sarà possibile parteciparvi presentando un abstract entro il 10 agosto 2025. I lavori prescelti dal Comitato Scientifico mediante una valutazione a doppio cieco saranno presentati durante la Conferenza e avranno l’opportunità di essere pubblicati in una raccolta collettanea o in riviste scientifiche.

Gli organizzatori dichiarano: «Con il progetto “Young4Great” vogliamo continuare a creare uno spazio accademico di discussione, aperto e dinamico, che ponga Catanzaro al centro della scena dei dibattiti internazionali, per costituire una realtà accademica giovane e per favorire la nascita di nuove reti scientifiche, analizzando le sfide del nostro tempo con uno sguardo innovativo e critico, trasformando le crisi in opportunità di crescita e condivisione».