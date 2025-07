Borgia Summer Vibes: tre giorni di magia, musica e risate

Borgia si prepara a vivere un altro fine settimana di grandi emozioni con Borgia Summer Vibes, il cartellone estivo, promosso e realizzato dall’amministrazione comunale, che sta animando la cittadina con eventi che coniugano impegno e leggerezza, cultura e intrattenimento.

Si parte giovedì 24 luglio in villa Pertini con Eleonora e il suo spettacolo di magia, dedicato a famiglie e bambini, con giochi di prestigio e atmosfere incantate che trasformeranno il teatro di villa Pertini un luogo di stupore e divertimento.

Venerdì 25 luglio piazza Rosario ospiterà l’atteso concerto di Luca Di Risio e Paolo Meneguzzi, due artisti che hanno segnato la musica italiana degli anni 2000 e che proporranno i loro successi in una serata di musica e nostalgia, pronta a far cantare e ballare tutto il pubblico.

Sabato 26 luglio, si torna in villa Pertini con Rosalia Porcaro, attrice e comica amatissima, pronta a regalare una serata di risate e leggerezza con i suoi personaggi e monologhi che raccontano vizi, virtù e quotidianità con ironia.

Tre appuntamenti da non perdere, tutti a ingresso gratuito, con inizio alle 21.45 per continuare a vivere l’estate a Borgia all’insegna dell’arte, dello spettacolo e della socialità.

<<Il cartellone di Borgia Summer Vibes è pensato per tutte le età, per regalare serate di leggerezza e bellezza ai nostri cittadini – ha sottolineato l’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato – e a chi viene a trovarci in questo periodo estivo. È un modo per valorizzare i nostri spazi, creando occasioni di incontro e cultura accessibili a tutti>>.

<<Siamo felici di vedere la nostra comunità vivere questi eventi con entusiasmo e partecipazione. Borgia vuole continuare a essere un luogo che accoglie, che offre cultura, divertimento e occasioni di crescita collettiva – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – anche attraverso serate come queste che danno valore al nostro territorio>>.

Nei giorni degli eventi palazzo Mazza sarà aperto per i visitatori dalle ore 18 alle 21.