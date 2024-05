Tavolata per mille a Catanzaro: in arrivo a settembre la “Cena straordinaria” benefica

Dieci tavolate e mille sedie poste lungo un percorso di 400 metri lineari su Corso Mazzini a Catanzaro, partendo dalla Basilica dell’Immacolata. E’ la “Cena Straordinaria”, un allestimento imponente allo scopo di unire la promozione del territorio e di tutta la Calabria attraverso le sue tante eccellenze enogastronomiche e i sapori mediterranei che chef stellati sapranno esprimere e con una finalità benefica. Il progetto, voluto dall’Associazione Acli Città del Vento di Catanzaro, si pone l’obiettivo di dare un sostegno concreto agli “Insuperabili”, un’associazione sportiva dilettantistica che opera a livello nazionale – fortemente radicata nel capoluogo di regione – e che utilizza il calcio come strumento di socializzazione e integrazione per persone con disabilità di vario genere. L’evento è in programma il 13 settembre 2024 e sul circuito Vivaticket/Lacenastraordinaria è già possibile acquisire i biglietti, scegliendo tavolo e seduta. Per quanto riguarda il menù, questo sarà opera di sei cuochi stellati – Luigi Lepore, Abbruzzino’s, Nino Rossi, Riccardo Sculli, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora – che stanno preparando qualcosa per sorprendere i commensali con la Calabria protagonista.