Giornata della trasparenza, a Catanzaro l’evento di formazione per i dipendenti comunali

L’etica pubblica è stato il tema al centro della Giornata della trasparenza che ha visto impegnati tutti i dipendenti comunali in una mattinata di formazione. L’iniziativa, tenutasi al Complesso monumentale San Giovanni, è stata organizzata, su iniziativa della segretaria generale Vincenzina Sica, in collaborazione con l’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ambito delle attività già calendarizzate in sinergia con la Scuola di alta formazione dell’Ateneo. Relatori della giornata sono stati i docenti Alberto Scerbo e Rosalba Chiarella che, riprendendo alcuni principi cardine della filosofia del diritto, hanno discusso delle applicazioni dell’etica pubblica alle norme di diritto amministrativo.

Una tematica che si incrocia, in maniera trasversale, con tutte le attività proprie di ciascun settore dell’ente, con una particolare attenzione alla nozione di interesse pubblico e alle sue connessioni con le questioni relative alla corruzione. Argomenti che rivestono una rilevanza fondamentale per gli adempimenti quotidiani dei dipendenti comunali, in relazione ai codici di comportamento che regolano il rapporto di lavoro con l’amministrazione. La segretaria generale Vincenzina Sica ha, quindi, sottolineato l’importanza strategica della giornata formativa nell’ambito del percorso volto alla promozione della cultura della trasparenza e della prevenzione della corruzione, che si è consolidato ulteriormente grazie alla rinnovata collaborazione tra Comune e Università Magna Graecia.