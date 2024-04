A Girifalco la presentazione del libro del prof. Ciro Indolfi

Si terrà giovedì, 18 aprile, alle ore 18.30 nella sala consiliare del Comune di Girifalco la presentazione del libro del prof. Ciro Indolfi, “Batticuore. Come vivere bene e più a lungo” – edito da Rubbettino. Il dibattito, promosso dal vicesindaco con delega alla Sanità, Alessia Burdino, sarà moderato dalla giornalista Maria Rita Galati.

Si tratta di un libro di divulgazione che mira a diffondere la consapevolezza della prevenzione nelle patologie cardiache scritto da un cardiologo di grande fama, professore Ordinario di Cardiologia e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia. Indolfi ha, infatti, lavorato con il Dr. J. Ross Jr. negli USA dove ha effettuato studi sui meccanismi fondamentali e sulla terapia dell’ischemia miocardica. Per anni si è dedicato all’organizzazione di sistemi sanitari complessi realizzando in Italia emodinamiche e centri cardiologici di alta professionalità, prima per la rete delle sindromi coronariche acute, poi per la riparazione delle valvole cardiache senza bisturi. Ha scritto 450 articoli scientifici pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche ed è stato docente di migliaia di cardiologi, studenti di Medicina o delle Professioni Sanitarie. È stato presidente della Società Italiana di Cardiologia (SIC) e della Società Italiana di Cardiologia Interventistica (GISE). È stato nominato Ufficiale della Repubblica per meriti scientifici. Il suo obiettivo degli ultimi anni è stata la diffusione delle conoscenze per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e per la migliore cura delle stesse.