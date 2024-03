Internazionalizzazione delle PMI: il webinar di Confartigianato Imprese Calabria per approfondire il bando della Regione Calabria

Un confronto a più voci per approfondire il bando pubblicato dalla Regione Calabria sul sostegno all’internazionalizzazione delle PMI ed uno sguardo alle nuove misure che saranno attivate a livello regionale. E’ questo il tema del webinar organizzato da Confartigianato Imprese Calabria alla presenza di numerosi associati, con la partecipazione di esperti del settore per condividere conoscenze fondamentali e risorse strategiche per potenziare il successo delle vostre attività.

“Conosciamo bene le sfide che le imprese affrontano nel penetrare i mercati esteri, specialmente le microimprese – ha affermato il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, Silvano Barbalace -. Per questo motivo, abbiamo organizzato questo webinar per offrire una panoramica completa degli strumenti disponibili per supportare le imprese nella loro attività di internazionalizzazione e di export”.

Paolo Praticò, Direttore Generale Dipartimento Sviluppo Economico Regione Calabria ha offerto una panoramica sugli incentivi regionali. Nel corso dei mesi, infatti, la Giunta regionale ha dimostrato di voler mettere immediatamente a disposizione degli operatori economici le risorse della programmazione unitaria 2021/2027, introducendo un più efficace sistema di gestione degli incentivi al sistema produttivo, che prevede la pianificazione delle misure e delle azioni per garantire alle imprese la possibilità di programmare gli investimenti conoscendo a priori gli ambiti di intervento, la tipologia di incentivi e gli orizzonti temporali entro cui operare. E’ stato costruito un modello di intervento che guarda alle diverse tipologie di imprese operanti in Calabria: le più piccole possono promuovere l’innovazione e l’internazionalizzazione – grazie all’introduzione di nuovi macchinari e impianti e l’acquisto di servizi avanzati – e potranno farlo con procedure fortemente semplificate sia in fase di presentazione che di istruttoria, ha evidenziato Praticò.

Mentre Adriana Mazzei, di Fincalabra Spa si è concentrata nel dettagliare il Bando a sostegno dell’internazionalizzazione della Regione Calabria. A chiudere il quadro degli approfondimenti Gaia Seghezzi della Multi Spa che ha illustrato le innovazioni nell’Affiancamento alle Imprese per l’Export. Un aspetto molto interessante, evidenziato da Seghezzi, riguarda i benefici dell’utilizzo dei Social per l’export: L’utilizzo strategico dei Social Media può portare numerosi vantaggi alle aziende che esportano. Si va infatti dalla promozione mirata, all’Engagement, personalizzazione e fidelizzazione, vale a dire attraverso i Social, si può creare un canale di comunicazione diretto con i consumatori stranieri che può aiutare l’azienda a sviluppare relazioni di fiducia con i clienti internazionali e ad adattare i propri prodotti o servizi per soddisfare le loro esigenze specifiche. Le attività sui Social Media – ha spiegato ancora – possono essere monitorate per raccogliere informazioni preziose sulla percezione del marchio e raccogliere feedback dai clienti, ma anche per reperire i dati demografici e comportamentali dei consumatori. Questi dati possono essere utilizzati per condurre ricerche di mercato approfondite sui consumatori internazionali, comprendere meglio le tendenze di mercato, identificare opportunità di espansione e adattare le strategie di marketing.