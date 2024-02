Centro sociale Gagliano (CZ), l’assessore Pino: “Risultato importante. Impegno costante verso valorizzazione di spazi pubblici”

“La riapertura del Centro Sociale di Gagliano, sotto la guida esperta del Gruppo Scout Catanzaro 8, rappresenta un traguardo importante per la nostra città. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo, frutto di un impegno costante verso la valorizzazione dei nostri spazi pubblici. Crediamo fermamente nel potere dell’educazione e dell’aggregazione come fondamenta per formare i cittadini del futuro: persone consapevoli, responsabili e attive all’interno della società.

Come ci hanno dimostrato già ieri con la giornata di inaugurazione, il Centro Sociale di Gagliano diventerà un luogo dove i giovani e le famiglie potranno partecipare a iniziative educative, culturali e ricreative, progettate per stimolare la crescita personale e collettiva.

Questa collaborazione rappresenta un esempio concreto di come il lavoro congiunto tra pubblico e associazionismo possa produrre risultati importanti per la comunità.

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale conferma il suo impegno a favore della cittadinanza attiva e della partecipazione comunitaria, riaffermando la centralità degli spazi pubblici come beni comuni da valorizzare e restituire alla città.

Questo passaggio rappresenta la culminazione di un percorso fortemente voluto dall’amministrazione comunale per restituire alla città un luogo d’incontro e di crescita collettiva. L’obiettivo è sempre stato chiaro: trasformare gli spazi pubblici in luoghi vivi e partecipati, dove i cittadini di ogni età possano incontrarsi, scambiare idee e contribuire attivamente al benessere della comunità”.