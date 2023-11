Consegnati con Successo gli Attestati Cambridge all’Istituto “don Saverio Gatti” di Lamezia Terme

– Nella cornice festosa dell’Istituto Comprensivo “don Saverio Gatti”, si è svolta ieri la cerimonia di consegna degli attestati delle certificazioni Cambridge, un momento di grande soddisfazione per gli studenti e un riconoscimento ufficiale per l’impegno profuso nei riguardi dell’apprendimento della lingua inglese.

La Dirigente Scolastica, la professoressa Daniela Quattrone, ha aperto la cerimonia con un caloroso saluto, sottolineando il valore delle certificazioni Cambridge nel mondo accademico e professionale. “Oggi celebriamo il successo degli studenti dell’Istituto don Saverio Gatti, che con impegno e dedizione hanno affrontato e superato gli esami per ottenere queste prestigiose certificazioni internazionali. È un risultato che non riguarda solo il singolo studente ma che arricchisce l’intera comunità scolastica.”

La Dirigente ha riportato i saluti affettuosi del Sindaco di Pianopoli, dott.ssa Valentina Cuda, e del Sindaco di Feroleto Antico, dott. Pietro Fazio che per impegni istituzionali non hanno potuto partecipare alla manifestazione.

Tra i presenti, l’assessore alla cultura del Comune di Lamezia Terme, Dott.ssa Giorgia Gargano, che ha riportato i saluti del Sindaco, dott. Paolo Mascaro e ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto dagli studenti, sottolineando l’importanza di investire nella formazione linguistica per preparare i giovani alle sfide del mondo globalizzato.

La cerimonia è stata arricchita dalla partecipazione dei rappresentanti dell’Associazione Five Anthony Caruso e Samuele Caruso. L’Associazione ha sostenuto attivamente il percorso formativo degli studenti, contribuendo con delle insegnanti madrelingua, alla realizzazione del progetto PON FSE dal titolo “Along with the English Language”.

Questo progetto ha coinvolto gli studenti dei tre plessi della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Gatti, situati a Lamezia Terme, Feroleto Antico e Pianopoli, promuovendo un approccio integrato e completo all’apprendimento della lingua inglese. Il percorso formativo, articolato in tre moduli corrispondenti ai diversi plessi, ha permesso agli studenti di sviluppare competenze linguistiche solide e di acquisire le certificazioni di livello A1 e A2 riconosciute a livello internazionale. Anche gli alunni delle classi della scuola primaria hanno ottenuto il loro certificati grazie al progetto “Cambridge” e alle insegnanti specialiste coinvolte che hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare gli studenti attraverso le sfide del percorso, offrendo supporto e stimoli costanti.

Al termine della cerimonia, gli studenti hanno ricevuto gli attestati Cambridge dalle mani degli insegnanti e delle autorità presenti, celebrando insieme il raggiungimento di questo importante traguardo. La comunità scolastica guarda con fiducia al futuro, consapevole che l’investimento nell’istruzione e nella formazione linguistica è fondamentale per il successo personale e professionale degli studenti.