Buccolieri: “La ‘Notte Piccante’ è Catanzaro. Tutta la città sta collaborando”

“È emozionante per me, che ne ho vissuto la genesi durante la consiliatura a guida centrosinistra allora guidata dal sindaco Olivo, constatare come tutta la città stia vivendo con attesa e stia collaborando con grande senso civico per rendere ancora più straordinaria la Notte Piccante in questi tre giorni di festa. Questo evento, grazie alla straordinaria intuizione del patron Roberto Talarico, all’epoca assessore al turismo e Marketing, è diventato un punto di riferimento tra gli appuntamenti di intrattenimento e culturali dell’intero panorama meridionale.

Anzi, per dirla tutta, proprio per questo avrebbe meritato maggiore valorizzazione nel corso degli anni.

Il connubio Catanzaro- Notte Piccante è ormai entrato nel cuore dei cittadini calabresi anche grazie alla bellezza della nostra città che si trasforma in un grande palcoscenico naturale sul quale si svolge una vasta gamma di attività, spettacoli e di degustazione culinarie.

Doveroso il ringraziamento agli organizzatori ma altrettanto doveroso rivolgere un pensiero ai cittadini del centro storico che pazientemente collaborano per permettere la migliore riuscita dell’evento.

È importante notare che l’esperienza maturata nel caso della gestione della Zona Giallorossa per le partite dell’Us Catanzaro ha svolto un ruolo fondamentale nel riproporre un sistema di mobilità sostenibile, in piena sinergia tra amministrazione, realtà associative, commercianti e cittadini con risultati fino ad oggi insperati”.