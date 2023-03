Lamezia, Manuelita Iacopetta e Pietro Ardito presentano il loro “Manuale di sovranità alimentare per la Calabria del Terzo Millennio”

I professionisti lametini Manuelita Iacopetta e Pietro Ardito presentano il loro libro dal titolo “Alla ricerca del cibo perduto – Manuale di sovranità alimentare per la Calabria del Terzo Millennio” (Grafichèditore). L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale lametina, è in programma per venerdì 31 marzo 2023 (ore 18:30), alla Libreria Tavella di via Crati a Lamezia.

Insieme ai due autori interverranno esponenti di associazioni e di enti che si occupano di letteratura gastronomica, di ricerca dell’antica arte culinaria della terra calabra e di eccellenze dell’agroalimentare locale.

L’incontro si concluderà con le degustazioni emozionali di alcuni degli oltre 300, tra cibi identitari e piatti perduti calabresi, censiti nella ricerca e descritti nel volume.

“Il libro – precisano gli autori – non è un ricettario, né un manuale da cucina, la ricerca ambisce a rappresentare un utile testo di ricostruzione storica sul rapporto del mondo contadino calabrese con gli alimenti necessari al sostentamento, col territorio che li produce e con l’ambiente familiare e sociale. La ristampa 2023 dell’opera è arricchita sia per la parte che riguarda le antiche ricette da strappare all’oblio, sia per la parte dello scavo antropologico, storico e culturale. Un progetto socio-culturale – evidenziano ancora Iacopetta e Ardito – che sintetizza il contributo militante messo a disposizione da quanti, operando sul territorio, stanno investendo in competenze, energie e ottimismo nella direzione e nell’esperienza di un recupero appassionato, intelligente e protagonista dello storico patrimonio enogastronomico ed agroalimentare calabrese. Uno scrigno inesauribile di diffusa memoria collettiva che, sottratto all’oblio, diventa oggi su scala globale l’unità di misura competitiva della qualità della vita e la chiave di lettura più convincente di una diversa visione dello sviluppo individuale e sociale”.

All’incontro di venerdì prossimo interverranno:

Nella Fragale, Grafichèditore; Salvatore De Biase, poeta; Pierluigi Tavella, Slow Food Lamezia; Floro De Nardo, Ara Calabria; Fabio Talarico, consulente lattiero-caseario; Nico Serratore, coordinatore generale di Ali sul Mediterraneo Libri&Cultura Festival.