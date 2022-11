Il Teatro Politeama di Catanzaro festeggia il suo ventennale: il 20 dicembre, la serata-evento con Stefano Massini

Il 29 novembre del 2002, in un’indimenticabile serata sulle ali del Và Pensiero alla presenza dell’Orchestra dell’Arena di Verona, venne inaugurato ufficialmente il nuovo Teatro Politeama di Catanzaro, realizzato dal celebre architetto Paolo Portoghesi. Una storia che, seppur ancora breve, ha visto il Politeama distinguersi in Calabria come l’unico teatro con una programmazione artistica continua e capace di ritagliarsi anche un ruolo di primo ordine tra i teatri pubblici più “giovani” a livello nazionale. Per celebrare il ventennale dell’inaugurazione del teatro, la Fondazione Politeama ha inteso promuovere un programma di iniziative originali che accompagnerà il pubblico anche nel 2023, con l’obiettivo di ripercorrere alcune delle tappe più importanti vissute nel corso delle diverse stagioni e proiettarsi verso il futuro con rinnovato entusiasmo.

Il primo atteso appuntamento è fissato per il prossimo 20 dicembre con una serata evento pensata in forma di happening tra passato, presente e futuro. Il momento culminante sarà lo spettacolo serale “Quando sarò capace di amare. Massini racconta a Gaber”: protagonista sul palco il primo autore italiano ad aver ricevuto il Tony Awards, l’Oscar del teatro americano. Stefano Massini racconterà storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni del signor G. Cosa prende forma sul palcoscenico se i racconti del “più popolare cantastorie del momento”momento” sbocciano dentro le canzoni della premiata ditta Gaber Luporini? Da “I mostri che abbiamo dentro” a “La parola io”, da “Non insegnate ai bambini” a “Se io sapessi” e molti altri brani, Massini coinvolgerà il pubblico in un viaggio di echi e rimandi, in un unico grande omaggio a Gaber. In scena anche i suoni e i colori di ogni parte del mondo con una selezione di musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Il pubblico del Teatro Politeama “Mario Foglietti” riabbraccerà, quindi, un eccezionale artista come Massini che con i suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, emoziona e fa riflettere, creando cortocircuiti con uno stile unico. Il grande pubblico italiano lo ha scoperto con i suoi interventi raffinati e spiazzanti in televisione a Piazzapulita o Ricomincio da Rai 3, le sue speciali ‘lezioni’-racconti sui libri lo hanno fatto conoscere e apprezzare anche dal pubblico dei giovanissimi. I suoi testi sono tradotti in 27 lingue e sono stati messi in scena da Broadway alla Comédie- Française, da registi come Luca Ronconi o il premio Oscar Sam Mendes.

La serata del 20 dicembre sarà preceduta dall’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata ai ritratti di alcuni dei personaggi più importanti che hanno calcato il palcoscenico del Politeama dal 2002 ad oggi. Sarà anche presentato anche l’originale Manifesto ufficiale delle celebrazioni che caratterizzerà tutte le iniziative promozionali del Politeama. E’ attesa, inoltre, la presenza di prestigiose personalità della cultura e dello spettacolo, legate alla storia del teatro, e delle massime autorità istituzionali regionali e nazionali.

I biglietti possono essere acquistati, agli abituali prezzi per ordini di palco, tramite il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattando il botteghino del teatro al numero 0961-501818.