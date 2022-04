“Green Rock on Copa Bay”: l’iniziativa dell’Associazione “La Rete” di Squillace in occasione di EartDay2022

In occasione di EartDay2022, la Giornata Mondiale della Terra, l’Associazione La Rete di Squillace organizza “Green Rock on Copa Bay”.

La Giornata Mondiale della Terra, momento fortemente voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson nel 1971 e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo, e per l’edizione 2022 avrà come slogan #InvestInOurPlanet.

L’iniziativa dell’Associazione La Rete, da sempre attenta alle tematiche ambientali, è prevista per il 24 aprile ospitata dai ragazzi dell’ASD Copa Bay Surfer, nella zona di spiaggia di Squillace da loro gestita, si articola in due parti, nella mattinata si svolgeranno i laboratori ambientali curati dal circolo Legambiente “Cassiodoro” di Stalettì ai quali parteciperanno anche i bambini e i ragazzi dell'”Associazione Italiana Persone Down” di Catanzaro e dell'”Associazione Oltrelautismo Catanzaro e Lamezia”, in un’ottica di inclusività del messaggio ambientalistico.

Nel pomeriggio la parte musicale della manifestazione con l’esibizione di una decina di gruppi musicali, intervallati dagli interventi dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste attive sul territorio, e l’esposizione di oggettistica realizzata da artigiani con l’utilizzo di materiale di riciclo, di recupero e naturali.

Green Rock on Copa Bay è la prima tappa del programma “Ondarock Green & Blue”, stilato dall’associazione La Rete per il 2022, che prevede tutta una serie di iniziative tra musica ambiente e cultura.